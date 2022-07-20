玉山金控19日正式成為RE100會員，為台灣首家以「低用電企業」身分獲准加入之金融業，積極推動再生能源使用，承諾於2040年國內外營運據點100％使用綠電。

RE100主席Sam Kimmins表示，歡迎與肯定玉山加入RE100，與全球300多家領先企業共同宣示100％使用再生能源，不只發揮金融業關鍵影響力來驅動市場改變，並以實際行動從自身做起進一步倡議、鼓勵更多台灣企業們一同加入RE100的行列。

為了加速全球能源的零碳轉型，RE100率先呼籲年用電量超過10萬MWh（1億度電）的企業響應，更於去年針對金融業加入資格之審核進行進一步的規範，要求金融業透過投融資的力量加速能源轉型，包括投融資部位的碳管理、2030年／2040年分別於已開發國家／開發中國家撤煤、不得對石化業進行重大投資，顯示RE100對金融業於推動整體社會能源轉型的高度期待。

玉山於兩年前開始爭取加入RE100，惟因年用電量4.4萬MWh未達門檻（10萬MWh）而被暫緩，經過多次充分討論，玉山以持續發揮的金融影響力獲RE100認可，而取得企業會員資格。

玉山金控永續長陳美滿總經理表示，守護這片美好土地是玉山創立以來的使命，在RE100通過前，玉山就已致力於環境永續，包括目前是最大綠電採購的金融業；完成盤查金融業最關鍵的投融資碳排部位，逐步改變原有的投融資業務政策與流程，並成為台灣第一家、亞洲第二家通過SBT科學基礎目標倡議組織目標審查的金融業，更率先承諾將於2035年全面撤資（Phase-out）煤炭相關產業，領先同業接軌多項國際準則或倡議，發揮金融影響力。

加入RE100是玉山邁向淨零的重要里程碑，未來將持續透過金融資源引導，推動能源系統脫碳轉型，實踐全球共同的氣候目標。

面對淨零的壓力與挑戰，玉山透過金融業務延伸永續影響力，包括支持綠能產業發展，如各式太陽能電站、離岸風電、陸域發電、地熱等多元再生能源的專案融資，也是國內綠色債券發行量最大的金融業者。透過金融將資源引導至更能帶動環境永續、減碳轉型的項目，希冀透過更多企業的參與，加速台灣再生能源發展。