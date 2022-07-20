迎接炎熱夏日，MyVideo與《新北市兒童藝術節》跨界合作，除了在MyVideo官網推出《妖怪FUN映院》專區，更於新北市新板藝廊舉辦《妖怪電影院》，邀請民眾免費欣賞妖怪主題強檔電影。

暑假期間，MyVideo搶先上架BBC Studios旗下兒童品牌「BBC Kids」的優質兒童節目，更全台獨家播出日本NHK首播的人氣動畫《跳跳小雞CHICKIPDANCERS》。另外，MyVideo「返利黑卡」方案推出好康，用戶申辦立即成為MyVideo頂級會員，獨享年度生日禮100元momo幣、不定期電影包場活動與周邊贈品抽獎，以及「單次租借、數位珍藏」最高返利500元看片金。

學生放暑假期間，MyVideo特別與《新北市兒童藝術節》首度跨界合作，獨家推出線上及實體電影院，7月30日起每周末下午2點，將於新北市新板藝廊接連放映《女巫們》、《比得兔兔》、《米家大戰機器人》、《怪物奇兵：全新世代》、《魔法阿媽》等妖怪主題強片，所有民眾都能免費入場，MyVideo用戶至現場服務台出示MyVideo APP會員身分，還可獲得專屬紀念小禮。

不想出門的民眾，也可以登入MyVideo官網的《妖怪FUN映院》線上專區，觀賞《怪物的孩子》、《哥吉拉大戰金剛》、《怪獸與鄧不利多的秘密》等妖怪主題的強檔電影，用戶於8月14日前觀看專區任一部電影，就有機會獲得《2022新北兒藝節期間限定禮袋》(內含背包、水瓶、方巾、貼紙)，讓妖怪電影陪伴大小朋友歡樂過暑假。

MyVideo搶先上架BBC Studios旗下兒童品牌「BBC Kids」兼具寓教於樂，還可學習英文的多樣精采節目，針對0歲到6歲學齡前兒童，帶來教導孩子生活禮節及各種學習體驗的《阿奇幼幼園》、運用想像力展開日常冒險的《莎拉與乖乖鴨》、英語教學節目《蒂蒂說英語》、探索動物世界的《安迪的野生動物冒險之旅》。針對7歲到12歲的青春期前孩童，則帶來探索自然生態世界的紀錄影集《動物秘密一籮筐》、尋找世界上最致命的動物《全球動物冒險王》，讓孩子看影片也能學習新知。

MyVideo強檔火速上架好萊塢影星強尼戴普與前妻安柏赫德的Discovery紀錄片《強尼戴普VS安柏赫德》，帶領粉絲一窺世紀官司的始末，還有甫開播就拿下MyVideo節目榜冠軍的約會實境節目《裸身求愛21天》，由16名單身男女赤裸相見，全心全意尋求真愛，並徒手對抗大自然的尋愛旅程。

MyVideo電影館則推出獲得奧斯卡最佳國際電影，包含由西島秀俊主演的《在車上》、廣受歡迎的漫威英雄電影《奇異博士2：失控多重宇宙》、人氣歌手周興哲、李沐主演的《我吃了那男孩一整年的早餐》、熱門電影《唐頓莊園：全新世代》、《寶可夢：皮卡丘與可可的冒險》及《名偵探柯南 總局刑警戀愛物語～結婚前夜～》等院線強片。

此外，轟動全球的《SPY×FAMILY 間諜家家酒》、橫掃全球4億台幣的第二部劇場版作品《刀劍神域劇場版-Progressive-無星夜的詠嘆調》及《劇場版 Free! 男子游泳部-the Final Stroke–前篇》等動畫，也都在MyVideo上熱播中。

MyVideo推出「返利黑卡」方案，即日起申辦立即升級MyVideo頂級會員，專案價1,780元，等同於每天不到5元的價格，就能享有365天無限暢看萬部電影、戲劇、兒童及動漫豪華月租影片，還可獲得年度會員生日禮100元momo幣，單次租借或購買數位珍藏影片，皆可享有最高500元返利回饋MyVideo看片金。