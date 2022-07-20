新疆女星麥迪娜從小學習跳舞，笑容帶有迷人異域風情，十年前曾接連主演瓊瑤最末代作品《新環珠格格》、《花非花霧非霧》，因此獲得踏入演藝圈的契機，多年過去卻從未大紅大紫，後來經小她4歲男藝人姜潮苦追，於2019年秘密嫁給男方、生下2個孩子，近來常和老公鏡頭前曬恩愛，雖然搞笑卻很幸福。

從小跳舞的新疆女星麥迪娜，曾於瓊瑤《新還珠格格》飾演香妃從而踏入演藝圈發展。(圖/微博)

麥迪娜18日現身老公姜潮經營的抖音平台，只見34歲的她滿臉素顏、穿著寬鬆家居服飾，大半夜吸食香噴噴的泡麵，似乎是味道太辣，竟使臉和嘴有些變形浮腫，於是有別於螢光幕前的玉女形象，當下用手輕搓搔癢的鼻子；多秒過去才想到要用衛生紙擤出鼻子異物，同時又拿沾滿鼻涕的衛生紙擦拭嘴角。

婚後的麥迪娜和老公姜潮在一起，能展現私下大大咧咧的性格。(圖/微博、姜潮抖音)

已結婚4年的姜潮用著老夫老妻的口吻說著：「擦完鼻涕的紙巾怎麼還能擦嘴呢」，不過粉絲仍替她接連叫好，「怎麼不可以，美女都是這麼擦嘴的」、「明星果然是素顏都好看」、「看得出來真辣，嘴巴都腫了」、「你倆結婚過得有趣幸福」、「像公主一樣，當她老公有多開心，每天面對一美女」、「不然怎麼二胎了」。

2019年麥迪娜嫁給男星姜潮後，現身抖音呈現夫妻二人搞笑又幸福的日常互動。(圖/姜潮 抖音)

事實上，2019年麥迪娜就被爆出和交往多年的姜潮祕密結婚，同年產下1名可愛兒子，兩年過後再度誕下一名女兒，之後還曾以「明星夫妻檔」身分登上綜藝節目《婆婆和媽媽》，意外曝光婚前姜潮母致贈準媳婦麥迪娜上億豪宅事實，顯見儘管未如其它瓊女郎成為頂流明星，仍和老公姜潮有超恩愛的不錯生活。