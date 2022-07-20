資深媒體人指出，高齡79歲的美國總統拜登（Joe Biden）上任才1年半，就出現大量失言、認錯人、行動遲緩等負面事件，讓人擔心年齡是否對其執政造成問題；加上他的支持率也不斷下降，政府高層或許很快就須考慮動用《美國憲法第25條修正案》（25th Amendment），由副總統和內閣宣布拜登無法繼續履行職務，將他趕下台。

英國資深媒體人皮爾斯摩根（Piers Morgan）投書《紐約郵報》（New York Post），稱有太多事件能夠讓人質疑拜登的行為能力，包括想不起其他人的名字、走路姿勢無力、騎腳踏車時摔倒、思緒有時會突然短路、在重要國際會議中睡著、減少出現在公眾面前的次數，以及經常口誤，如將副總統賀錦麗（Kamala Harris）叫成「總統」、把「烏克蘭人」說成「伊朗人」等。

而根據民調，拜登自2021年1月20日就職至今僅1年半，支持率卻已跌至33%，且接近80%受訪者認為美國「正朝著錯誤的方向前進」，甚至有64%民主黨選民希望由其他人參選2024年美國總統大選。但拜登卻拒絕承認自身的失敗，反而不斷指責其他人，包括中國大陸、俄羅斯和共和黨等。

皮爾斯摩根指出，英國近期才出現「逼宮」事件，成功讓首相強生（Boris Johnson）走向下台之路；美國雖然政治制度不同，但也存在類似的「合法政變」手段，即《美國憲法第25條修正案》，且動用這項絕招的時刻「可能很快就會到來」。

若美國副總統與內閣認定總統已不具備繼續履行職務的能力，可依據《美國憲法第25條修正案》第4項：「一旦副總統與行政部門或國會得為法律規定之其他機構中之過半數主要官員以書面遞交參議院臨時主席及眾議院議長，聲明總統不能行使權力與執行職務時，副總統應立即代理總統職權。」