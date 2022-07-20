被封為「移動長城」的大陸前籃球員姚明，擁有226公分的驚人身高，而他和同為籃球員的妻子葉莉婚後育有一女姚沁蕾(Amy)，遺傳父母的優良基因，小小年紀的她就高人一等，近日她和爸爸在機場做「核酸檢測」被捕獲，傲人身高再次引起熱議。

有網友在機場捕獲姚明，身高226公分的他整個鶴立雞群，讓人很難不注意到，而他身邊站著12歲愛女姚沁蕾，只見一身休閒打扮的她，一雙長腿格外吸睛，而她的身高也相當搶眼。身高已快到爸爸肩膀的姚沁蕾，雖然在他旁邊仍顯得嬌小，但在一般人旁邊卻是相當高挑，網友見狀都驚呼她已經長這麼大了，目測身高應該已超過180公分。

姚明12歲女兒身高相當突出。(圖／取自微博)

姚沁蕾12歲身高目測有180公分。(圖／取自微博)

其實，去年姚沁蕾就被拍到身高已和一般成年男子差不多高，沒想到她仍持續成長，讓不少人都相當羨慕也感嘆表現「孩子果然不能偷生」。而姚沁蕾未來雖不一定會朝籃球界發展，但籃球也打得不錯的她，加上傲人身高優勢，讓網友都看好她有機會創下新的紀錄。