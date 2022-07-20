國軍漢光38號演習第2階段「實兵演習」將於7月25日展開，為期5天，今（20日）一早在宜蘭蘇澳外海進行海空聯合截擊實彈操演預演。（吳佩蓉攝）

國軍漢光38號演習第2階段「實兵演習」將於7月25日展開，為期5天，今（20日）一早在宜蘭蘇澳外海進行海空聯合截擊實彈操演預演。（吳佩蓉攝）

國軍漢光38號演習第2階段「實兵演習」將於7月25日展開，為期5天，今（20日）一早在宜蘭蘇澳外海進行海空聯合截擊實彈操演預演，適切滾動調修演習計畫，以確保戰訓任務圓滿順利。

蘇澳區漁會理事長蔡源龍表示，昨日陸軍六軍團政戰主任史順文與海軍司令部政戰主任劉慶斌、宜蘭縣後備指揮部指揮官陳建祥等人前往拜會蘇澳區漁會、蘇澳鎮長李明哲、頭城區漁會，說明漢光演習會進行實彈射擊，請漁民多包涵，仍可出海作業，但勿靠近警戒線、需更注意安全。

國防部表示，「漢光38號」演習第2階段，將延續兵推成果，並以敵情威脅與可能行動，設計想定場景，依「戰力保存、聯合防空、聯合制海、聯合國土防衛」的作戰進程，遂行5天4夜實兵、實裝、部分實彈的操演任務，藉以落實全方位戰備整備，以提升國軍部隊整體戰力。

軍方今日在宜蘭外海進行預演，參謀總長陳寶餘親自督軍，基隆級驅逐艦、沱江艦、獵雷艦、海龍潛艦、光華六號飛彈快艇、快速布雷艇、登陸艇，以及海巡署安平級成功艦等艦艇從蘇澳港出海。

據了解，國防部將安排總統蔡英文下週二（26日）登艦出海視導演習，屆時海軍所有火力艦艇會進行實彈射擊，發射艦炮、防空飛彈等，重頭戲空軍F－16等機型也會參與其中。