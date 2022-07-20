民進黨台北市長參選人陳時中今（20）日赴萬華龍山寺參拜，由於在地居民對指揮中心的「破口說」多有不滿，陳時中為此致歉。國民黨北市議員徐巧芯批評，陳時中一邊說對萬華道歉，同時卻在龍山寺門口讓人把抗議的市民拖走，根本雙面人。藥師林士峰也在臉書上狂酸此事，結果有網友在留言區神回「責任來，維安人員就扛」，瞬間讓林士峰笑嘆「你時中系的吼」，引發討論。

徐巧芯分析，陳時中今天大動作到龍山寺參拜，但疫情期間衛福部說破口是萬華而非3＋11，陳時中作為指揮官、衛福部長，完全沒有幫萬華人說一句話，現在還好意思到萬華，當然是想幫自己洗白。徐巧芯質疑，陳時中說任何人有被言詞不精確受傷害要道歉，卻沒有說清楚道歉的是哪方面的不精確，沒有人知道他到底在為什麼事情道歉，因為他自己沒有說出來。

徐巧芯表示，與此同時，有民眾到現場抗議，卻被人拉出去，陳時中就這樣冷眼看著一動也不動，好像一尊大佛一樣，這就是他對萬華人的「誠意」。而藥師林士峰在臉書上引用了徐巧芯的圖片，指出「陳時中表示，若任何人因言詞不精確受傷害『我誠摯道歉』，然後就有人被架走了...」此篇文章一發出，也瞬間引爆網友的怒火。

網友紛紛留言表示「這就是有言論自由的社會行為嗎？現在是候選人就可把人架走，當選還得了」、「台灣人只能歌功頌德民進黨，其他一律閉嘴」、「看到他拿那個『以民為先』真的很想譙出來，8000多位民眾會去找他」；甚至更有網友開轟「責任來，維安人員就扛」，這也讓林士峰直接回應「你時中系的吼」，許多網友看到後也留言「現在總算知道扛什麼了」、「抗議來，維安人員就扛」、「仇人太多，得保護」。