斯里蘭卡倒帳風暴，使金融業在新興市場的投資拉起警報，根據法人對全體金控集團在今年首季的相關新興市場曝險統計，金控集團最喜歡投資的前十個新興市場國家，先後為墨西哥、印尼、智利、馬來西亞、秘魯、泰國、巴西、印度、俄羅斯、哥倫比亞等十國，而整體新興市場的曝險淨額，達等值1兆9,770億台幣。

對此法人也指出，金控集團對於新興市場的投資，大部分仍集中於壽險型金控，並由旗下的壽險公司挑大樑出手，若以大型壽險金控在公開資訊觀測站所申報的數字來統計，包括國泰金、富邦金、中信金、新光金、開發金等五大壽險型金控投資在新興市場的金額，分別為2,206億、2,146億、886億、2,916億、929億，合計約9,083億，已包辦全體金控集團約一半的投資部位。

近來新興市場多個國家之所以傳出財務危機，主要來自於美國升息，導致利差擴大，使新興市場各國的外債壓力更大，繼斯里蘭卡傳出財政破產之後，多個新興市場國家，包括巴西、南非、哈薩克等國家均有被點名通膨惡化、財政危機加劇，俄羅斯則是因為月前已出現無法支付公債債息，被全體信評機構一致打到違約等級，這也使得以旗下壽險公司為海外投資主力的許多金控集團，在新興市場投資曝險所面臨的信用風險及匯率風險的雙重挑戰引起法人高度矚目。

倘若觀察投資標的，金控集團海外的新興市場國家投資，多半以其基礎建設及國營事業居多，包括石油、電視、電力、水力等相關的國營事業都位列投資標的，儘管過去金融業者認為國營事業「有政府撐腰」沒問題，但倘若連整個國家都面臨倒債的時候，金融圈人士坦言，此時即使投的是公營事業也依然會中槍。

以前述全體金控集團投資的分布來看，近來被點名有繼斯里蘭卡之後出現財政破產可能，及債務和匯率貶值風險偏高的國家，包括了巴西、土耳其、哈薩克、匈牙利、巴拿馬、南非等國，法人統計，截至今年第1季底，全體金控集團的曝險淨額分別為951.43億、212.86億、173.46億、115.36億、355.5億、385.31億。

至於已被打入違約等級的俄羅斯，則名列第9大投資國，投資淨額為759.68億，但比起俄羅斯的投資，整個將近2兆的新興市場曝險淨額則超過俄羅斯曝險的10倍都不止。

不過若從上述多家金控對新興市場國家投資的集中度來看，近來被點名外債壓力惡化的好幾個國家，均出現在壽險型金控的前10大，甚至是前5大的名單之上，例如，巴西與南非分別為富邦金的新興市場投資第3、4大國家，俄羅斯分別為國泰金、新光金的第4、5大投資國，巴西與俄羅斯分別為中信金的第2、5大投資國，俄羅斯與巴西亦為新光金的第4、5大投資國。

而倘若以全體的新興市場投資部位信評等級來檢視，可發現各大金控集團債券投資的國家信用評級，仍然以BBB-為大宗，另外BB-也不在少數，這樣的級別，已經等同於濱臨「非投資等級」債，也就是所謂的「垃圾債」邊緣，在這個新興市場多國一致面臨匯率重貶、外債負擔惡化、外匯存底流失更嚴重的敏感時刻，一旦信評遭續降，將使金控集團蒙受更大的投資風險。

舉例來說，上述的5大金控集團，均以墨西哥為其新興市場投資的榜首，信評等級為BBB-，另外，巴西及南非的信評都為BB-，土耳其更只有B-，但這些國家都出現在金控集團投資的前5或前10大名單之上。