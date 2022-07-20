澎湃新聞報導，上海市政府20日下午5點召開新冠肺炎疫情防控工作第227場新聞發布會。市疫情防控核酸篩查專班負責人劉平說明，當前上喊仍有陽性感染者報告，疫情形勢依然比較嚴峻，有必要加強核酸檢測。按有關規定，市疫情防控工作領導小組辦公室決定，全市常態化核酸檢測點，繼續提供免費檢測服務至8月31日、此前市民應每周至少進行1次核酸檢測等5點措施。

劉平指出5點措施如下：

一、全市常態化核酸檢測點繼續提供免費檢測服務至2022年8月31日。

二、即日起至2022年8月31日，市民應每周至少進行1次核酸檢測。市民如7天內無核酸檢測記錄，其「隨申碼」將會被賦黃碼；完成核酸採樣後，其「隨申碼」將在24小時內轉碼。

三、7天內無核酸檢測記錄的市民，應及時參與社區便民篩查或至核酸採樣點開展核酸檢測。對「應檢未檢」並造成疫情傳播擴散的，將依法追究相應法律責任。

四、除進出所居住社區、前往核酸採樣點進行核酸檢測、就醫等外，被賦黃碼人員非必要不外出，盡量減少與他人接觸，避免前往人群聚集公共場所。

五、對長期臥床重病患者、行動不便老人、身心障礙人士、嬰幼兒等特殊人群，各區要提供核酸檢測便利服務。

劉平表示，當前正值高溫季節，為保障採樣人員和民眾健康安全，市核酸篩查專班指導各區一方面採取換班輪休、縮短工作時間、配置降溫設施等方式，關心關愛採樣人員：另一方面，對於從事採樣操作的人員按照《新冠病毒核酸採樣培訓方案》，正確選用防護用品，既可穿隔離衣，也可穿防護服，並重點做好呼吸道防護，落實標準預防措施。此外，在愛心企業支持下，為採樣人員送去了2.8萬套冰袋背心，最大限度為採樣人員防暑降溫。