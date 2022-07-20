台南市佳里區梁姓女子前男友未婚生子，帶著出生6個月女嬰另與施姓男友同居，上班時將女兒託付施男照顧，兩人20日凌晨零時許將女嬰送醫急救，醫護見女嬰身上多處傷口且有顱內出血，研判受虐，通報警方。施男否認施虐，梁女對施男提告傷害，台南市社會局依兒少福利與權益保障法緊急安置照顧女嬰。

28歲梁女與杜姓男友未婚生女，卻另與32歲的施男交往已有一陣子，2人6天前才在佳里區租屋同居，她在KTV當外場服務生，平日上班外出時，將女兒託付給擔任看護的施男照顧。

兩人20日凌晨零時許突然將女嬰送醫急救，醫院醫護人員治療時，發現女嬰身上有多處可疑傷勢，更嚴重的是有顱內出血狀況，懷疑女嬰受身心虐待並延遲就醫，通報警方與台南地檢署介入偵辦。

6個月大女嬰甚至還來不及取名，也尚未通報戶口，身上已有多處不明傷勢，幸經救治後，女嬰目前意識清醒，醫師正評估是否開刀取出腦中血塊。

全案經女嬰的親戚上網披露，並曝光施男姓名、照片，怒斥畜生，心疼姪女被打到住加護病房跟生命搏鬥，警方持拘票拘捕施男，他到案否認涉案施虐，辯稱女嬰身上的傷痕是自抓與自撞而來。

施男雖否認，梁女與杜男仍對他提告傷害，台南市社會局依兒少權法緊急安置女童，並提出獨立告訴，以維護女嬰權利。

台南市社會局強調將持續追蹤女嬰傷勢、出院期程與司法進度，訪視女嬰及家屬，強制梁女上親職教育課程，強化照顧技巧與功能，強調虐童嫌疑若屬實，將對施虐者開罰6萬至60萬罰鍰。

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