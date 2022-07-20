洋基外野手「法官」賈吉（Aaron Judge）在明星賽前被ESPN記者問到是否留隊，這是記者轉述一位小球迷的問題：「賈吉明年可能不是洋基球員了嗎？」據說這位小球迷十分傷心。賈吉繞著圈子做出回答：「兄弟，我們這支隊伍有很多優秀的球員，他們會留在洋基很長的時間，所以不必難過。希望你這一生都是賈吉的球迷。」

目前賈吉還是無法正面回答續約的問題，不過美媒認為賈吉的語氣有點悲觀，他相當於是在告訴小球迷，洋基即使沒有賈吉也還有很多球星，也希望他會一直繼續支持賈吉（不管轉到哪一隊）。雖然賈吉想要安撫小球迷，不過一些網友表示看到賈吉這段回應，反而認為他離隊的可能性愈來愈高。

“Are you telling me that Aaron Judge may not be a Yankee after this year?”



How Judge responded to @MarlyRiveraESPN 👀 pic.twitter.com/uQVhbzyu2r — Action Network (@ActionNetworkHQ) July 19, 2022

賈吉前日說的話也令一些球迷費解：「錢與合約那些事情從來不是我打球的目標，我希望為洋基打球，對我而言從來不是錢的問題，我想長留在這裡。但這一切都不是我能掌控的，我只能專注在比賽，其他事情都會水到渠成。」賈吉已經沒有時間了，他本季結束就是自由球員，既然如此為何還拒絕洋基7年2.14億美元續約？外界分析是在長度問題，畢竟賈吉多次提到「長留紐約」「終身洋基人」，他更在意的可能是合約長度而不是薪資厚度。