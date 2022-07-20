移民署中區事務大隊台中市第二服務站主任周佑仁20日到學校拜訪曾林美婷。（台中市第二服務站提供／陳淑娥台中傳真）

曾林美婷寫下要給母親的隻字片語，並透過簡單越南話道出。（台中市第二服務站提供／陳淑娥台中傳真）

新住民之女台中市后綜高中應屆畢業生曾林美婷，獲得 2022 年總統教育獎殊榮，父親在她年幼時去世，母親因病被送回越南，從小她和哥哥在寄養家庭及親戚家過著顛沛流離的生活，由於姑姑不良於行且經濟困頓，3人曾以野菜果腹長達半年。移民署中區事務大隊台中市第二服務站主任周佑仁20日到學校拜訪，感佩曾林美婷在逆境中仍保有正向積極的態度。

曾林美婷的父親早逝，母親因病被送回越南，她和哥哥展開在寄養家庭及親戚家顛沛流離的生活，因此短暫失學數個月，姑姑不忍兄妹倆孤苦無依，將他們接回雲林口湖老家土角厝生活，但姑姑年邁不良於行且經濟困頓，3 人曾以野菜果腹長達半年。

後來表哥將他們接回台中居住，早熟的曾林美婷為減輕家中負擔，國中二年級時即利用課餘時間到腳踏車出租店打工，將所得用來協助家計；回到家後除幫忙家務，也照顧病中的姑姑浴洗、如廁等繁重瑣事，小小年紀面對學業與生活所給予的種種挑戰，樂觀的她感恩所有，並不以為苦。

后綜高中校長王裕德談滿是驕傲的說，曾林美婷生活雖辛苦卻仍保有正向積極態度，將經歷過的苦難化為堅毅強韌的生命力，並將這股對生命的熱情帶入學校，擔任班長、交通服務隊及特教班語言志工等，更發揮語言特長擔任校園英語新聞小記者，在后綜高中FB中處處可見她和同學活潑的採訪身影；為了提供貧困兒童有更佳的語言學習資源，她還創立語言教學平台，以自身經驗鼓勵身邊友人，帶給大家滿滿的正能量。

即將成為暨南大學新鮮人的曾林美婷，選擇就讀東南亞學系，她說，跟人在越南的媽媽視訊時，因為不會說越南話，只能和媽媽相視而笑無法溝通，所以她選擇東南亞學系，決心要學好媽媽的話(越南文)，除了溝通外，更希望有朝一日能和媽媽共同生活。

曾林美婷以中文說出，「我好想您們，我獲得總統教育獎，也要上大學了，以後就可以去看您們了。」通譯則教她說越南話，告訴越南的媽媽得獎消息。

站主任周佑仁欣慰說，曾林美婷的經歷令人不捨與動容，歷經失親及流離失所的境遇，仍樂觀進取，逆境中力爭上游，化阻力為助力，利用這股力量向上自我提升，如今獲得總統教育獎的肯定，恭喜她並給予祝福，期勉繼續正向積極的生活，未來擁有精采豐富的人生。