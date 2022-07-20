針對日前媒體報導網路赫見台中檢方贓證物手機外流拍賣。中檢今天表示，經分案偵辦，檢察官昨天帶隊指揮警方至中市、苗栗縣、新北市泰山區及板橋區等地搜索，並通知資源回收場及網路賣家等4人到案說明，已追回檢方沒收銷燬的手機共468支，經查尚未遭變賣外流。

有媒體日前報導，赫見網路竟銷售台中地檢署流出的贓證物手機，機身不但貼有標籤紀錄有手機主人姓名、身分證字號，還有台中地檢署贓證物標號標籤，據了解，該批多達200多支，離譜的是1支二手手機只賣250元。

台中地檢署今天表示，已分案由檢察官指揮偵辦追查是否違反《個人資料保護法》等罪嫌，檢察官昨天帶隊指揮台中市政府警察局、新北市政府警察局等員警，分赴中市、苗栗縣、新北市泰山區及板橋地區，並通知相關資源回收場王姓、洪姓、吳姓等負責人及網路許姓賣家等4人到案說明。

中檢表示，該批手機原屬於中檢辦理沒收銷燬手機，包括網路刊登展示手機等共468支，均已追回，尚查無外流遭變賣情事。