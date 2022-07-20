烏克蘭軍在刻松(Kherson,赫爾鬆)對俄軍陣地的反擊行動似乎明顯增加，一場高精準度的打擊，摧毀了俄羅斯的先進雷達系統。

防衛部落格(Defense Blog)報導，推特上的圖片顯示，1座寫著「Z」字樣的俄國雷達已被破壞，雖然高大的平面陣列雷達還在，但底下的車輪已被燒毀。另一張照片呈現該座雷達遭轟炸造成的濃煙。

#Ukraine: A valuable Russian 48Ya6-K1 Podlet-K1 low-altitude S-band surveillance radar was destroyed by a Ukrainian rocket strike on Nova Kakhovka, #Kherson Oblast. It appears that M31A1 guided rockets were used. pic.twitter.com/eNTxyrJZNX — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) July 19, 2022

照片說明表示，烏軍似乎是使用M31A1 引導型火箭打擊的，所以非常精準；遭破壞的是俄羅斯 48Ya6-K1 「接近」(Podlet-K1)型低空S波段監視雷達。

據俄羅斯國家武器出口商的網站介紹，48Ya6-K1雷達是一種自動化 3D低空雷達，分成上半部大型S波段相控陣天線，來檢測和跟踪低空目標；下面兩具背靠背的輔助雷達，判斷高度與距離。

該型雷達號稱可以搜尋600公里範圍、高度100公里的空域，該型雷達非常新式，於2018年4 月首次亮相。