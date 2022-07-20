85度C「越野先鋒」於8月5日前預購享85折，只要680元。（85度C提供）

哈根達斯「超級爸爸」2080元。（哈根達斯提供）

父親節將至，各式蛋糕紛紛登場，不只有水果口味，也有消暑的冰淇淋糕點款式，讓爸爸們選擇更多元。業者分析，近年民眾講求儀式感，每年開賣父親節蛋糕，來客數都能一年比一年更高。

Mr. August八月先生特別設計以紐西蘭麥蘆卡蜂蜜，搭上台灣香蕉結合而成的甜點「焦糖香蕉蜂蜜塔」，塔皮特別加入研磨燕麥，與紐西蘭Manuka Health野花蜜組合，在以手工揉製烘烤，內餡柔軟、外層香脆，即起至24日預購只要900元。

85度C則推8吋「越野先鋒」，火紅色的皮卡車象徵每個老爸都有越野魂，厚乳起士慕斯選用Galbani義大利頂尖瑪斯卡邦乳酪，搭配由頂級巧克力製成的純巧慕斯，濃醇滋味十分迷人，中間夾餡加入烘烤夏威夷果仁及芒果餡，訴求不膩口滋味。

冰淇淋品牌哈根達斯今年則以「我的最MAN老爸」為主題，推出4款呈現爸爸興趣與形象的冰淇淋蛋糕，當中包含去年上市就深受好評的「超級爸爸」，不只外型逗趣，還能嘗到不同口味的冰淇淋，包含巧克力雪酪、草莓、淇淋巧酥為酷暑解悶，8月8日前加入「台灣哈根達斯」Line官方帳號並綁定會員，即可領取單顆蛋糕88折優惠。