西班牙編舞家瑪芮娜．麥斯卡利再度來台，這次將發表舞作《異托邦喧嘩．沉默不再》。（郭吉銓攝）

西班牙編舞家瑪芮娜．麥斯卡利再度來台了，她和台灣的舞蹈空間舞團一直都有密切合作，對台灣很有愛的她，這次已經是第六次來台，除了帶來最新舞作《異托邦喧嘩．沉默不再》，也把先生和小孩一起帶來台灣過夏天。

在舞台上可以看見大片的瓦楞紙、彎曲的水管、直立的水管和細長的線，鋪陳了一個特殊的世界，舞者就與這些物件共舞，穿梭其中，像是從一個世界鑽進另外一個世界，經過踩踏的瓦楞紙，也留下了獨一無二的痕跡，而舞者將長水管纏繞在身上舞動、對其吹氣，也發出獨特的聲響。

瑪芮娜表示，整部舞作有如一趟旅程，「帶著觀眾從一個世界到另外一個世界，這些物件像是造了一座森林景，有不同的挑戰，最後又回歸平淡的世界。」

此外，在舞蹈的視覺效果之外，舞者們和物件一起舞動的聲響，也是舞作裡的元素，瑪芮娜說，「這是一個視覺和聽覺創造出來的世界，每不同個體聚集在一起，有如科幻小說。」

事實上，這次瑪芮娜的創作靈感正是來自科幻小說《播種者的寓言》（Parable of the Sower）。演出將於8月26日至28日，在台北表演藝術中心藍盒子登場。