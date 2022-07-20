台積電宣布到高雄設廠後，台積電效應導致高雄房市不斷出現比價效應，不少區域房價屢創新高，開價過熱的現象甚至讓買氣出現停滯，專家分析，台積電還沒動土房價已經漲到天花板，未來主要購屋年齡層，將從30~40歲上升至40~50歲，購屋族可能「一生僅購一宅」。

房市在政府打炒房政策下，成交速度放慢，針對2022 年下半年房市走向，高雄市不動產開發商業同業公會、大高雄不動產開發商業同業公會、高雄市不動產代銷經紀商業同業公會、以及高雄都會發展文教基金會20日共同舉辦2022年房屋市場研討會。

高雄市不動產開發商業同業公會房屋市場委員會主任委員陳又齊、以及大高雄公會房屋市場委員會召集人蔡紹豪擔任主持人，高雄市不動產開發商業同業公會理事長陸炤廷、大高雄不動產開發公會理事長洪光佐均出席參加，會中針對高雄台積電效應的房價走勢，以及下半年高雄房市進行分析。

蘋果新聞網記者葉家銘從媒體角度分析台積電效應，他認為，台積電在台南設廠，房價並未立刻大漲，2年後台南各區才開始慢慢發酵，台南有很長的醞釀期，現在台積電楠梓廠還沒動工，高雄房價已來到史上新高價。

葉家銘分析，高市府招商引資逾5000億元，創造各區利多，多數行政區房價不但創價，甚至有建案賣太快，代銷、已購客賺的比建商多，且各區房價暴漲，精華區段已驅離首購族。

下半年高雄5字頭房價到處都會有，包括城揚建設保靖案、美術東6案，浤圃建設「浤圃巨星」、華王大飯店「 港灣1號院」、遠雄建設「PARK16」等，多創區域新高價。首購、剛性需求在這波台積電效應下，出現高雄「雙北化」趨勢，民眾在預算有限情形下，買不起新屋，愈買愈小、愈買愈舊、愈買愈遠。

此外，房價上揚連帶民眾購屋坪數也大幅縮水，高市上半年20坪以內小宅購置比重高達16.75%，創實登以來的新高，21~40坪的購屋比重也突破5成，41~60坪僅剩22.34%，呈現史上新低量，61坪以上住宅也首次跌落低於10%，也創下史上新低紀錄。

曜群廣告總經理邵泓表示，低利率帶來高舉債，進而推升通膨，陷入惡性循環，尤其歐美各國將升息對抗通膨，預估未來民眾將要適應利率2.5%~3%間的負擔。

不過雖然整體買賣動能、開工量體下降，申報開工量體上升，但業者普遍看好中長期，根據曜群廣告統計，近5年高雄新屋年平均過戶量約9000戶，近5年均完工量約1.1萬戶，供給無過度膨脹，反倒是因為預售工期長、成本墊高，目前房市無銷售急迫性以及市場成屋短缺，價格彈性低，買賣雙方價格認知呈現拉鋸。

邵泓說，此波房價反映貨幣寬鬆現象、營建與人工成本，期待房價大幅下跌不切實際。同時，因為房價高漲導致購屋平均年齡上升，主要購屋年齡將從30~40歲上升至40~50歲，未來可能民眾購屋一生僅一宅。(記者張雅雲/高雄報導)