大陸央視新聞20日報導，天津市北辰區天穆鎮歡顏里社區3號樓6門民宅老舊危樓19日7時15分許，發生燃氣爆燃事故，造成4至6樓受損，民眾傷亡受困。經全力救援處置，被困人員均已救出，現場搜救工作全部結束。事故造成13人受傷，4人死亡。

報導稱，事故現場應急處置救援指揮部透露，現場救援結束後，相關部門及屬地重點圍繞搶修保供、恢復正常生活秩序開展工作。目前，歡顏里社區已恢復正常供電供水。津燃華潤集團組織專業人員抓緊搶修受損燃氣管網，於20日6時30分開始逐戶安檢，目前已基本恢復供氣。有關部門正對受損樓體安全進行評估鑒定，及時消除安全隱患。

目前，天津市、區兩級已組織應急、消防、公安等部門成立聯合調查組，對事故原因開展全面深入調查。穩妥善後深化燃氣安全大排查大整治。

據報導，事故發生後，天津市委、市政府高度重視，市、區兩級迅即成立事故現場應急處置救援指揮部，應急、消防、公安、武警、城管、電力、衛健等部門立即開展應急處置工作。

一是關閉氣源閥門、切斷電源、水源，避免次生事故發生。

二是利用人工勘查、搜救犬搜尋、生命探測儀探測、手機訊號定位等多種方式，開展地毯式搜索，採取移除、頂撐、破拆、登高等技戰術開闢救援通道，全力搜救被困人員。

三是對事發地周邊採取臨時交通管制措施，有序引導車輛分流，保障救援車輛暢通。

四是細化核實人員資訊，安撫周邊群眾，妥善安置260名居民到周邊旅店，對受事故影響斷電、斷燃氣的民眾逐戶上門服務，保障民眾基本生活需要。

五是全力救治傷患，出動救護車10輛、醫護人員40多名，為受傷人員開闢醫院綠色通道，派出市級專家組全程指導救治。同時，組成工作小組對傷者及家屬進行心理疏導。

六是全力搶修快速恢復正常生活秩序。7月20日凌晨，最後3名失聯人員被先後找到並救出。獲救人員中，4人經搶救無效死亡，13人受傷。傷患均無生命危險。