淨值縮水拖累大股東潤泰集團？南山人壽20日提出三點澄清，一是今年上半年累積自結獲利378億元，獲利穩健，二是6月底資本適足率（RBC）仍達300％以上，高於法定要求200％甚多，三升息將有助接軌保險負債會計準則IFRS17，短期金融市場波動雖造成淨值下滑的，但南山人壽強調其整體財務狀況仍屬穩健，資產體質良好，並無重大異常情形。

至於何時要上市櫃？南山人壽表示，現階段目標是致力提供民眾完善多元的保險保障，全方位提升保戶服務，並依計劃拓展業務與營運。南山人壽強調會持續傾聽各方意見、虛心請益，努力符合主管機關及相關法令對上市櫃公司的標準。間接證實仍在努力符合上市櫃門檻及相關法規要求，尚無法立即就上市櫃。

2022年因為俄烏戰爭造成能源、原物料等價格上揚，通貨膨脹問題更形嚴重，美國聯準會上半年升息6碼（1碼等於0.25百分點），債券殖利率彈升已先反應升息，但也因此造成壽險公司手中債券評價下跌，若債券帳列淨值下，則造成淨值在上半年大幅減少。

南山人壽強調，壽險業因金融市場波動造成淨值下滑，是暫時性情形，因為壽險業現階段資產面已採取9號公報，淨值下資產要以公允價值列帳，部分資產評價因利率上揚，導帳列價值縮水，但保險負債目前仍是4號公報，即以用固定的利率衡量，不會因市場利率上揚出現價值波動，所以資產負債未能同步衡平表達升息影響。

南山人壽強調，若同時用17號公報的標準衡量保險負債，則市場利率對淨值的影響將大幅降低。

2026年台灣將正式接軌IFRS17，保險負債就會採當下市場利率估計，保險負債因利率上揚會令淨值增加，將可以抵銷債券資產等因利率上揚造成淨值減少的影響，資產與負債可望同步反映利率變化，降低淨值波動。