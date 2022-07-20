高雄市旅行公會國際旅展7月22日起至25日在高雄展覽館盛大登場，這是南台灣最大檔的國際旅展。（柯宗緯翻攝）

隨著疫情趨緩，觀光也復甦日漸曙光。高雄市旅行公會國際旅展7月22日起至25日在高雄展覽館盛大登場，這是南台灣最大檔的國際旅展，匯集海內外機構、公私部門300多個攤位參展，搶攻後疫情國旅商機，現場紛紛祭出最殺優惠，飯店1.4折起，大搶50億元「悠遊團國旅補助」大餅。

高雄旅行公會理事長蔡宗佑表示，疫情期間，大家都悶壞了，希望民眾在旅展能夠報復性採購旅遊行程，多多在島內「報復性旅遊消費」，促進台灣循環經濟；適逢旅遊旺季暑假旅展，加上業者看好國內旅遊補助商機，現場莫不殺很大搶客。

國內各縣市參展單位也大力推銷優質旅遊景點，飯店溫泉渡假五星酒店更推出誘人低折扣的住宿券及餐券等民眾來搶購，現場20家旅行社提供超優惠的旅遊產品及部落心旅行經典遊程，還有綠島、澎湖、金門、馬祖等

蔡宗佑說，今年旅展最大亮點，有原住民族委員會、外交部、交通部觀光局（茂林．雲嘉南．西拉雅．大鵬灣等國家風景區）、農委會、林務局、新北市政府、南投縣政府、金門縣政府、屏東縣政府、基隆市政府、高雄市政府、宜蘭縣政府、高雄市政府農業局、另有高雄福華、墾丁福華、東遊季、華山觀止、輔導會農場等多個國內景區設攤。

此外，原住民族委員會「部落心旅行」特色亮點持續攜手部落，旅行社及部落溫泉推出20條以上旅遊經典遊程，並新增「歲時祭儀」及「秘境溫泉」二大旅遊主題，帶領民眾以深度體驗方式走進部落，讓民眾搶先體驗沉浸大自然及文化洗禮。

為了打造這場難得的旅遊盛會，現場也匯集各國觀光局和台灣各地最新的吃喝玩樂資訊，各參展單位傾盡全力拚觀光，觀光業者推出眾多好康，包括飯店住宿券1.4折起、人氣餐券4.5折起， 各縣市政府也卯足全力推廣在地特色，行銷優質秘境之旅，走進展場就能環島台灣、看遍全球，歡迎大家一起進展場為觀光人加油打氣，以實際的行動力挺觀光。

蔡宗佑強調，台灣防疫成功也吸引來自日本、大陸海旅會、菲律賓、帛琉、印度經貿辦事處、馬來西亞觀光局等國的旅遊單位來台行銷觀光，其中，日本更是大陣仗匯集9縣市公私部門來

台搶客。

活動現場還設有伴手禮區，提供民眾採購好去處，另凡於國際旅展全館當日消費滿1000元(含)，就有機會抽中Honeywell 空氣清淨機(型號 HPA720WTW，市價18900元)。

高雄市旅行商業同業公會強調，因應今年疫情對旅遊市場的變化，旅展現場推出許多後疫情國內旅遊優惠專案，都可延用到明年，敬請把握今年暑假唯一一檔南台灣最大檔旅展，緊來搶便宜、搶好康。