台南市教育局16日舉辦公立幼兒園普通班教師甄選複試完畢，當晚公告錄取及備取名單，但18日發現有單一試場複試成績登載順序有所出入，導致出現考生低分高載或高分低載情形，18日晚間重新公告錄（備）取名單，原本榜單中，有3名考生從正取變備取，2人落榜。

台南市教育局對此除了連忙致歉，也提出補救之道，教育局指出，對於備取的考生，原定保留候用時間到8月31日，延長至明年7月31日，期間若有老師離職、退休，依順序遞補，以維權益。

教育局指出，經了解，會發生這起事件是因為某個單一試場複試成績，在委員評分後，工作人員於黏貼考生准考證號碼時誤貼序號，以致於登載考生複試成績產生出入，其結果與委員的評分無關。

針對本次事件造成考生困擾，教育局和負責承辦的學校深感抱歉，為確保教甄試務工作的嚴謹性和正確性，教育局和教師聯合介聘甄選分發小組後續將進行深入檢討。

教育局長鄭新輝說，發生這樣的事，承辦老師也很難過，已向校長請辭，由校長慰留中。他表示，複試過程有政風人員在場監督錄影，善盡公平、公正原則，請外界不要懷疑此作業公正性。

教育局也說明，經重新公告後，3位考生由正取改為備取，2位未錄取，由於公告錄取後尚未進入7月21日的「選填志願」階段，尚未符「信賴保護原則」適用，原錄取公告沒有到不得撤銷，因此撤銷原公告。