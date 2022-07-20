台北市長選舉是一級戰區，根據《中國時報》最新民調，民進黨提名的陳時中支持度為24.2%，國民黨提名的蔣萬安23.9%，民眾黨支持的黃珊珊22.2%，3人的差距都在民調誤差範圍之內。民進黨前立委沈富雄表示，3個人的民調都很接近，萬一票倒向黃珊珊或是倒向蔣萬安，陳時中就死定了，因為他在台北市的板塊，年輕人票跑掉了。

沈富雄19日在政論節目《少康戰情室》中表示，現在看到《中國時報》的民調，有些人要大徹大悟。因為過去的解讀會有一個假設，就是民進黨的基本盤為35％到40％，再衝一下就會當選了；也就是如果出現棄保，兩個藍的，一個真藍、一個現在不太藍，這兩個出現棄保，只要黃珊珊超過20％，蔣萬安就死定了，「但現在黃珊珊民調超過20％已經幾次了，為什麼陳時中沒有贏？」

沈富雄接著指出，從該民調來看，黃珊珊的支持度為22.2％，3個人的民調都很接近，陳時中怎麼沒贏？因為綠的基本盤縮小了，中間選民這一塊、不是很綠的跑掉了，跑去支持黃珊珊，如果黃珊珊不行，這一小部分會跑去投蔣萬安，但是一大部分的人不選了之後，票有可能再回到陳時中身上。

沈富雄認為，蔣萬安跟黃珊珊的棄保，也許會發生、也許根本就不會發生。但是他們兩人愈打成平手，其實對陳時中有利，像現在就是平手，是最好的狀況，陳時中卻沒贏。因此對陳時中來講，萬一票倒向黃珊珊或是倒向蔣萬安，無論是哪種方式，陳時中就死定了；因為陳時中在台北市的板塊，年輕人票跑掉了，時不我予，再也回不來了。