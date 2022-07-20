屏東縣政府與台鐵合作推出石斑魚便當，盼藉此推廣國內優質漁產品。（林和生攝）

台灣石斑魚遭陸禁止輸入，政府力推石斑魚內銷，台鐵先前推出「鐵石新嚐」便當，但把高檔石斑魚拿來油炸的作法也引起討論，認為過於浪費也影響口感。對此，漁業署代理署長張致盛今（20）日回應，不同需求、保存時間不同的調理方式都會不同，預告近期將有更多餐飲推出石斑魚料理。

台鐵「鐵石新嚐」便當推出後，讓PTT網友討論油炸石斑魚有點可惜，「石斑魚拿去炸？」、「感覺難吃」、「拿去炸根本浪費，只有難吃的魚才會拿去炸」、「炸+胡椒鹽有異味也吃不出來」、「石斑魚不吃蒸的嗎？炸魚真是拚信仰耶」，不少人也期望能有別的料理作法，才能吸引消費。

油炸石斑挨批暴殄天物，張致盛今日表示，不同需求、保存時間不同的調理方式都會不同，也認為石斑魚使用方式要多元化，不然會侷限了使用量，除了取下魚片外，其他部位也該嘗試如何再利用。

張致盛也提及石斑內銷進度，透露許多餐飲業者都很幫忙，將在食材中加入石斑，不只摩斯漢堡、台鐵之後，下周開始或8月就會很多業者會推出石斑魚產品。