據國民營養健康狀況變遷調查（2017～2020年），國小學童每日對蔬果類與乳品的攝取量明顯不足。雀巢旗下兩品牌克寧保久乳飲品系列、雀巢早餐脆片系列，今年與人氣卡通「寶可夢」推出特殊包裝，吸引小孩目光。

克寧保久乳飲品與人氣王「寶可夢」二度推出乳飲品，包括皮卡丘、伊布等可愛角色躍上包裝，一共15款設計。其中「高鈣成長牛乳」號稱鈣含量約鮮奶的2倍；「紫薯藜麥牛乳」除豐富鈣質，也添加三色藜麥、台灣紫甘藷等超級食物，一瓶約等於1根香蕉的膳食纖維，熱量不到69大卡。

雀巢早餐脆片今年暑假則推四款寶可夢包裝，只要購買包裝立即獲得支援寶可夢券，總共4款。雀巢早餐脆片全系列皆含全穀營養成分，美祿可可球及雀巢蜂蜜脆片更添加維生素B2、膳食纖維及鐵質；而美祿穀物棒、可可穀物則富含高纖、高鈣等成分。單吃或搭配乳飲品都合適。

即日起至8月31日止，凡購買高鈣成長牛乳、草莓優酪乳、紫薯藜麥牛乳三種口味任兩組，即可登錄發票參加抽獎活動，最大獎為「25週年黃金紀念箱」集換式卡牌遊戲大全套；另外，即日起凡於8月15日前購買雀巢早餐脆片寶可夢包裝4款任一組，並登錄發票與chatbot互動者，更有機會抽中任天堂Switch主機及遊戲《寶可夢傳說：阿爾宙斯》等多項好禮。