2022年台北羽球公開賽，男雙頭號種子李洋／王齊麟面對長期陪練的孿生兄弟檔李芳任／李芳至陷入苦戰，第2局被「麟洋」在對手2個賽末點優勢下絕地反攻，最後「麟洋」力戰65分鐘，才以19比21、22比20、21比16逆轉勝出，晉級男雙第2輪。

昨天李芳任表示，對上世界前十的奧運金牌組合李洋／王齊麟，就是帶著挑戰者心態去拚，首局李芳任／李芳至在19比19平手時連搶2分，也率先收下一局，第2局大部分時間則是李洋／王齊麟領先，不過該局後段李家兄弟檔在15比18落後時打出5比0小高潮，也率先出線賽末點，被逼到邊緣的「麟洋」絕處逢生，先救回1個賽末點，而現場球迷也為雙方的精彩對抗動容，大聲為「麟洋」加油，希望可以多看一局賽事，而「麟洋」也真的連贏4分，將比賽逼進第3局。

由於是彼此熟悉的夥伴，決勝局雙方分數依舊難分難捨，不過李洋／王齊麟以11比8領先進入技術暫停，但李芳任／李芳至一直不讓分數被拉開，也曾12比12追平，不過「麟洋」再度超前，14比12之後就領先到最後，沒讓冷門出現。

隔壁場差不多時間開打的男單地主好手王子維、印尼蘭貝（IKHSAN LEONARDO IMANUEL RUMBAY）一戰，首局王子維在7比7領先後藉由連得5分拉開差距，第2局則在3比2之後就一路領先到最後，終場王子維21比11、21比14獲勝，入列16強。左手持拍好手林俊易，則以21比19、21比9取勝印度選手C.森恩（CHIRAG SEN），收下對戰2連勝。