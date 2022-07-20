受到疫情影響，2022吉卜力原版交響音樂會活動在4月底取消，吉卜力動畫大師高畑勲展即日起至9月25日，在台北流行音樂中心文化館登場，不過，台北市法務局卻接獲約22件申訴，關於退款求助無門的情形。

2022吉卜力原版交響音樂會去年4月29日，因疫情發出停止演出公告，投訴人在5月3日將2張票券，連同匯款帳號及聯絡方式等，掛號郵寄至乙蝶文創公司票務，想要退款，但停演及退票公告至今已近2個月，期間撥打公告的聯絡人電話，卻經常無人回應。

投訴人表示，多次撥給公告聯絡人，都沒有接電話，有次一名鄭先生回電說，「預計次周退款」，但等到次周後，也沒有收到退款，消費者無法獲得確切退款的時間與保證。

北市法務局主任消保官楊麗萍表示，吉卜力原版交響音樂會活動因停止演出消費者申請退票遲未退款衍生消費爭議一案，北市統計今年1月1日至7月20日接獲22件消費爭議申訴，已由文化局向業者瞭解案情、協助處理消費爭議。

楊麗萍提醒，以刷卡購票消費者，只要刷卡未超過540天，從業者無法提供服務起算的120天內，都可以向發卡行申請爭議款，以保障權益。