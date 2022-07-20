磨床大廠福裕實業20日接獲寶徠建設等共同公開收購人公開收購通知書，傍晚發布重訊指出，福裕預計15日內，召開審議委員會，審查公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性及收購資金來源合理性的查證情形，並委請獨立專家表示意見，並召開董事會討論。

福裕經歷中美貿易戰、疫情等衝擊，去年轉虧為盈，EPS為0.44元，今年第一季營收增長、本業獲利378.5萬元，稅後虧損48萬元，每股虧損0.01元。

大陸上海解封後，物流配送逐漸恢復正常，福裕6月合併營收1.55億元，年成長20.27％，優於原先預估1.3億元以上；上半年合併營收8.34億元，年增9.98％。福裕概估第二季營收增長，本業獲利，加上認列新台幣貶值匯兌收益8百多萬元，第二季及上半年再度轉虧為盈。

寶徠建設20日公告，將與麟居投資及劉芳君共同公開收購福裕，每股收購價格24.6元，公開收購期間7月26日至8月15日，公開收購上限16,000張，持股比例20.81％，下限為3,845張，持股比例5.01％，預計投入資金9,458.7萬元至8.19億元間，以20日收盤價22.55元計算，溢價率9.09％。寶徠公告，公開收購福裕主要是基於財務性投資目的，認列合理的投資收益。

福裕隨後也發布重訊指出，福裕20日接獲寶徠建設、麟居投資及劉芳君申報及公告之公開收購申報書、公開收購說明書及相關書件等有關收購通知，福裕預計15日內召開審議委員會，審查公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性及收購資金來源合理性之查證情形，並委請獨立專家表示意見。

福裕指出，福裕也會在15日內召開董事會，依審議委員會審查結果，對股東提供建議。