許效舜（左三）昨歡慶60歲生日，由老婆小鐵（左四）買單。（摘自小鐵臉書）

許效舜（左二）昨晚慶生，表示對NONO的舞虎陣印象深刻。（摘自朱海君臉書）

楊繡惠（左起）昨與白雲在許效舜生日會上合唱〈無言的結局〉，右為許志豪。（摘自楊繡惠臉書）

出道37年的資深藝人許效舜，昨（19日）歡慶60歲生日並舉辦小型聚會，座上賓客雲集，大多都是他的至親家人、事業合作夥伴、各方好友、工作團隊、製作人及藝人朋友，包括鄭進一、苗可麗、楊繡惠、鄭仲茵、許志豪、連靜雯、楊麗音、馬力歐、趙詠馨、白雲、黃鐙輝、Nono＆朱海君夫婦、巨砲、蜆仔、Cooper等人。

許效舜透過經紀人表示自己是個不喜歡過生日的人，過去都沒有特別舉辦生日活動，上次宴客大約是30年前的30歲生日，今年正逢60歲生日，身邊幾位事業夥伴一直鼓吹，加上老婆小鐵也覺得可以熱鬧一下，所以就邀請身邊好友吃飯、聚餐，現場席開9桌，所有費用都由小鐵買單，當作許效舜的60歲生日禮物。

許效舜表示60歲的生日願望就是身體健康、家庭和樂、工作順利，希望每位好朋友都快樂、健康過好每一天；昨晚生日宴會笑聲不斷，彷彿一檔精彩的綜藝節目，許效舜笑說印象最深刻的橋段莫過於NONO精心準備的舞虎陣，還有「昔日」緋聞情侶白雲、楊繡惠又打又罵，合唱〈無言的結局〉，讓全場賓客笑到無力。