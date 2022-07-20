警方人員動用機具將男子屍體吊掛上岸。(民眾提供／林欣儀台中傳真)

台中市西屯區工業16路旁的大排水溝，今天下午發現年約60歲的男子陳屍在溝中，警消人員以機具將屍體吊掛上岸，發現男子身上有綁著垂降繩子，且頭部有嚴重撞擊，研判應是繩子掉落、導致他整個人掉落到約3公尺下的大排水溝後死亡，目前仍在清查死者身分。

今天下午4點多，位於大排水溝旁工廠的外籍移工發現，排水溝鄰近涵洞處疑似有人躺在那裡，向警方報案，警消獲報到場，經初步判定男子已經明顯死亡，即出動機具將他吊起，警方指出，初步推測男子應該是要下到溝中，但吊繩沒綁緊才掉落。