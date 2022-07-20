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民進黨台北市長參選人陳時中今(20)日上午前往龍山寺參拜，行程結束媒體聯訪時突遇抗議，有民眾衝上前大聲質問：「請問陳時中可以保障台北市民的財產嗎？」民眾後來遭到架離。國民黨台北市議員徐巧芯痛批陳時中「口說對萬華道歉，卻讓人把抗議市民拖走，根本雙面人」；網友也質疑，陳時中現在沒官位也還不是候選人，「憑什麼把人拖走？」、「責人來，我就扛」。

徐巧芯今(20日)在臉書發文痛批：「陳時中一邊口中說對萬華道歉，但同時卻在龍山寺門口讓人把抗議的市民拖走，根本雙面人。」她指出，陳時中今天大動作到龍山寺參拜，但疫情期間衛福部說破口是萬華而非3+11，陳時中作為指揮官、衛福部長，完全沒有幫萬華人說一句話，現在還好意思到萬華，當然是想幫自己洗白。

徐巧芯質疑：「與此同時，有民眾到現場抗議，卻被人拉出去，陳時中就這樣冷眼看著一動也不動，好像一尊大佛一樣。這就是他對萬華人的『誠意』。另外，他如果對萬華很不好意思，又為什麼要找范雲（3+11破口）、林昶佐（萬華立委卻不幫萬華講話）進入競選團隊？」這讓她不禁想問：「這種沒有誠意的道歉，不過就是演戲，誰會相信？」

台北市議員陳重文留言回覆：「嘴說道歉！遇抗議就拖走！真是說一套做一套！」網友們也迴響熱烈：「別的地方不敢說，但這次選舉真的是考驗萬華人的智慧了」、「現在就雙標，選上了更不得了啊」、「我有個疑問。他現在沒有官職。目前也還沒登記參選。廟是公共場所。那憑哪點可以把人拖出去」、「喂，選舉還未開跑，而且陳時中是辭職了的人，怎麼可以有那麼多的隨扈跟從保護呢，都還沒當選就如此囂張濫用社會資源，若他當選了，不就更是囂張跋扈！」、「現在要人家選票才說用詞不當，當指揮官時，說萬華是破口，好大的官威啊」。

由於龍山寺董事長黃書瑋贈送一幅寫著「以民為先」的字畫給陳時中當伴手禮，PTT鄉民也開罵：「以民為先，然後民眾被架走了，笑死」、「責人來，我就扛，阿中第一天不就說過了」、「以民為先被抓」、「萬華人：道歉慢了就不要了」、「塔綠班重新解釋以民為先：有民眾抗議，就把他扛走」、「好民主啊」、、「以民為先架走啊，還沒寫完吧？」、「人『民』還是『民』進黨啊」。