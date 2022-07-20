年底選戰逼近，雙北1280月票政策是否納入基隆備受討論，基隆市長各參選人今日提出各自政見及想法。

陳薇仲表示，擔任議員近4年，不斷要求基隆市政府建立「停車管理基金」，將私人運具使用公有道路的停管成本，用於大眾運輸改革，並挹注市內公車或跳蛙公車等，發展彈性多元、更完整路網，但市長林右昌從未好好規劃，到選舉才由自詡接棒者的參選人提出沒有基礎財務的討論，對此感到遺憾。

陳薇仲說，除1280月票補助外，改善通勤政策應該更全面，除補助減輕既有通勤族負擔，更應該擴大使用族群，提供平價、多元目的方便的運具，才能吸引更多市民從私家車改為大眾運輸搭乘者，降低跨縣市交通混亂與無效率問題。

黃希賢表示，他主張推動「專屬基隆人」的1280元月票，範圍限定於往返雙北的「國道客運」及「台鐵」，可讓「基隆–台北車站」通勤的台鐵族1個月至少省274元、國道客運族省1114元，因涉及中央部會，根據中央分攤70％、地方分攤30％預算，基市府1年僅負擔1.7億元。

謝國樑指出，6月提交通政策時，主張未來會爭取1280月票「首都通」方案，將基隆納入雙北交通圈，藉由空汙回饋金，或比照雙北以路邊停車費用來分攤預算支應，盼藉此解決經費問題。他強調，會尋求基隆市議會國民黨團協助，將此議題列為國民黨市長與市議員的聯合優先政見，全力爭取經費，希望年底一上任就能立刻執行。

立委蔡適應辦公室主任林明智說，蔡適應從2019年開始對這項議題抱持支持立場，他重申基於基隆市政府過去長期預算不足、負債高築，以及中央補助不夠問題，導致難以推動，當時最迫切的是改善財務狀況。他強調，若不是前朝債台高築，很多議題不會拖到今天。