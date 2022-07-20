「非常律師禹英禑」韓劇夯，台中市唐氏症基金會搭熱潮，拍攝1部《職人精神》影片，劇中女唐寶寶「力心」，不畏先天障礙，投入烘焙製作，手法俐落動作、專注眼神，搭配全片黑色背景，展現烘焙職人專業魅力，十分吸睛，讓看過《職人精神》影片的人印象深刻，對身心障礙者進一步認識，給予肯定。

唐氏症基金會指出，《職人精神》影片敘述，罹患先天性心臟病的唐寶寶，從小抵抗力差、1個月感冒4次，是個體弱多病的女孩，骨質密度僅是正常人的60％，2014年從啟智學校高職部畢業後進入唐氏症基金會開辦的小作所接受職能訓練，未來想到庇護工場就職，直到2019年終於通過評估，順利轉銜到唐氏症基金會所經營的庇護商店，成為基金會的庇護員工。

劇中女孩，每天至少持續4小時工作時間，同時參加舞蹈班、打擊樂班，休閒也提升其體能狀況，物理治療師更為她安排適合的體適能訓練項目，不斷增強體能。拍攝過程中，她認真看待每個鏡頭、動作，原定拍攝時間為5小時，當天僅花3小時便完成，讓工作人員不禁讚嘆「好厲害」。

另劇中1位主角「妙月」是唐氏症基金會庇護工場的督導，她說：「力心工作時，有著異於常人的執著，她希望把每一個雪球餅乾都搓到很圓，搓完後還會端詳一番，一點都不馬虎。」除了工作，力心的貼心舉動，也令妙月督導印象深刻：「力心時常叮嚀我，要吃飯，怕我會餓肚子；她就是如此貼心、溫暖，這也是許多唐寶寶孩子的共通點。」

唐氏症基金會表示，唐氏症及心智障礙者在離開教育體制後，擔心有「畢業即失業」的問題，尤其據統計顯示又以心智障礙就業比率最低，全國有3萬個被稱為「唐寶寶」的唐氏症患者，這些青年通常在高中職畢業後升學率低，亦只有 2 成能進入職場，其餘 8 成只能回家依賴父母。

唐氏症基金會表次，唐氏症基金會計4間庇護工場、10間小作所，成為唐氏症和心智障礙青年培養職能、投入社會的管道。但經營著實不易，基金會董事長林正俠表示：「孩子們的能力培養，需耗費大量時間、資源，成本難以和大規模生產的工廠相比，且外部企業挾帶大量資源宣傳，我們得更努力才有辦法讓大眾看見」。

中秋節將近，唐氏症基金會盼外界購買支持唐寶寶就業，今年以「平安、祈福、圓滿」為主軸，推多款秋節限量禮盒；主打款「月來月平安」，以創意精緻雙層抽屜月餅禮盒，搭配時尚外盒設計，展現夜晚溫柔星光、月光及3隻萌萌月兔，包括，鹹甜美味酥餅及日本和菓子等「愛不囉嗦」英文logo款月餅。