中共中央政法委「長安劍公眾號」20日消息，江蘇省南京市公安局近日披露一起涉案金額高達1.4億元（人民幣，下同，約合新台幣6.1億元）的新型網路詐騙案。涉案團夥以「無門檻開店」為誘餌廣撒網，繼而以輔導開店之名詐騙「輔導費」，甚至還與被害人簽合約。警方抽樣調查2000多名被害人，僅1人意識到這是詐騙並報警。

據南京市公安局披露訊息，這一團夥以公司化模式運營，下設4個分公司，公司內部又設有推廣、銷售、教學、運營等部門。涉案團夥先以「無門檻開店」在各網路平台推廣，吸引被害人在其網站開店，然後再以輔導開店為由，詐騙「輔導費」。「一對一」輔導套餐分白銀、黃金、鑽石、皇冠等4個等級，價格從4580元至12880元不等。

案件告破後，犯罪嫌疑人交代，公司所謂的金牌教師只有初、高中程度，他們向被害人展示的成功案例也是偽造的。被害人在網上開設的店鋪最終多以退店、封店收場。

南京警方介紹，此案作案手段隱蔽，各環節環環相扣，涉案團夥甚至還會與被害人簽訂制式合約。涉案交易流水達1.4億元，涉及大陸各地被害人共計8000多名。

今年5月12日，南京警方出動800多名警力，將這個涉案團夥徹底摧毀，抓獲犯罪嫌疑人450多人。目前，團夥主要犯罪嫌疑人已被批准逮捕，案件已移交檢察機關辦理。