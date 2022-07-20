數位存款帳戶面對純網銀參戰後百家爭鳴，尤其升息浪潮開啟，高利活儲競爭愈來愈激烈，對此，聯邦銀行New New Bank推出新台幣活儲利率最高3％搶市，在2022年7月21至2023年1月20日期間，完成指定任務即可獲活儲最高3％、額度上限10萬元，每月最高可獲250元利息的最優方案。

聯邦銀行表示，配合這次新存款優惠專案，2022年9月30日前設定New New Bank數位帳戶為聯邦證券交割帳戶，新舊戶最高均可獲等值1,800元手續費抵用金，新戶再獲加碼200元交易禮，提供投資大眾逢低布局、買入零股策略的新增利多。

因應全球升息，國人儲蓄部位隨之提升，聯邦銀行指出，New New Bank一直以優惠利率2％策略吸引民眾申辦，上半年加碼0.5個百分點反應相熱烈，為繼續提供友善服務及最佳投資配置，2022年7月21至2023年1月20日止，只要符合條件即加碼1個百分點，合計年利率3％高利活儲，逾10萬元上限部份，依牌告利率計息。

聯邦銀行說明，不論新舊戶於7月至12月任一月綁定New New Bank數位帳戶為其聯邦卡自動扣繳帳戶，且於當月成功扣款達6,000元以上，或設定New New Bank為聯邦證券交割帳戶，且於當月電子下單成功扣款金額累計達10萬元以上，完成其中一項任務，即可獲年利率優惠加碼1個百分點。

另聯邦卡戶7月21日至8月31日新申辦New New Bank數位帳戶，並設定自動扣繳信用卡帳單，還可額外獲200元刷卡金，每人限回饋1次，及限量前2,500名。

台股近日進入「技術性熊市」，分散風險及節省投資成本是首要課題，特別是年輕投資族更是錙銖必較。聯邦銀行強調，這次配合手續費抵用金，9月30日前首次開立New New Bank數位帳戶，並設定為聯邦證券交割帳戶，完成首筆台股電子交易扣款成功，可獲新戶交易禮200元帳戶回饋金（限5,000名）。

不分新舊戶完成交割帳戶設定，7至12月可獲每月送手續費抵用金300元，最高可折抵6個月，搭配New New Bank專屬證券電子下單手續費28折優惠，不僅節省去手續費，更能輕鬆買進理想標的。

除新台幣資產布局，New New Bank數位存款帳戶同時提供美元定存利率最高2％及線上換匯優惠3.5美分，期鼓勵民眾分散風險和長期投資，在通膨加劇、股匯動盪的局勢中提高勝率。