公平會20日針對肆意商行於招募「41EARLYBAR」加盟過程中，以「營業額數據&直營與新加盟店比較」廣告，宣稱楠梓加盟店2020年11月營業額為36萬元，就足以影響交易決定之服務內容為虛偽不實及引人錯誤之表示，違反公平法第21條相關規定，處5萬元罰鍰。

公平會表示，肆意商行於台中加盟展從事「41EARLYBAR」加盟業務時，以加盟廣告宣稱楠梓加盟店單月營業額達36萬元，惟經調查結果，該加盟店自2020年11月24日開始營業至29日，當月營業額實際僅6萬餘元，但廣告卻以表格數據呈現各月之營業額，且讓人誤以為該店11月開業時，當月營業額即有36萬元之實績，而未說清楚36萬元之營業額係以單日最高金額推估而來。

公平會提醒，事業於廣告中揭露的「營業額」等資訊，是有意加盟者判斷各競爭業者及各加盟品牌營運風險、投資報酬率、回收期間、加盟體系成長性的重要項目，對有意加盟者具有招徠效果，且為據以評估加盟與否的關鍵。惟前述廣告宣稱與事實不相符，已足以引起交易相對人錯誤之認知及決定，屬虛偽不實及引人錯誤之表示，違反前述公平交易法規定。

公平會最後呼籲，只要掌握「有憑有據」、「不誇大」、「說清楚」、「講明白」的基本原則，連鎖加盟廣告方能合法，更是連鎖加盟順利發展的不二法門。