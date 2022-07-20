英國繼5月通膨年率9.1％創1982年3月以來最高後，6月消費者物價指數（CPI）來到9.4％，繼續改寫40年來最大增幅。英國央行英格蘭銀行（BoE）總裁貝利（Andrew Bailey）19日表示，為了控制攀抵40年高點的通膨，BoE必要時將採取積極作為，升息2碼或成下月開會討論重點。

國家統計局（Office for National Statistics）6月數據顯示，汽油價格年增42％，食品價格年增近10％，英國面臨的通膨壓力顯然未因5度升息而有所趨緩。BoE預料在8月4日召開的貨幣政策會議上再度升息，不過貝利強調，目前尚未做出任何決定。

路透社指出，最新數據代表英國通膨率在七大工業國集團（G7）持續居冠，雖然加拿大和日本尚未公布6月數據，兩國物價增長幅度都不太可能接近英國。

國家統計局表示，6月核心通膨5.8％，低於5月的5.9％，符合路透社預測調查的中位數，BoE或因此稍微放心。英格蘭暨威爾斯特許會計師協會（ICAEW）經濟學部門主管提魯（Suren Thiru）認為，過於激進的收緊貨幣政策將增加經濟衰退風險，且無助於解決導致通膨的全球性因素。

此外，歐洲中央銀行（ECB）訂於21日召開貨幣決策會議，預計宣布10多年來首次升息。歐元區6月通膨達8.6％，不僅創歐元啟用以來最大增幅，更遠高於ECB原估2％的目標，ECB因而面臨採取更多行動的壓力。