世界首富馬斯克現年76歲生父埃羅爾（Errol Musk）日前自爆與小41歲的繼女賈娜貝祖登豪特（Jana Bezuidenhout）秘生兩子後，沒想到，他造就天才基因的「精子」竟被哥倫比亞一家公司覬覦，希望老馬斯克能捐贈精子，並讓幾位哥倫比亞的菁英女性受孕，以打造「第二個馬斯克」，而他也非常樂意。此前，埃羅爾曾說，「他願意生更多的孩子，因為他相信，人類在世上的使命，就是要繁衍生命。」

據紐約郵報報導，老馬斯克表示，哥倫比亞一家公司希望他能夠捐精，讓幾位哥倫比亞的菁英女性受孕，因為該公司說，既然可以找到創造世界首富的人，為何還要去找馬斯克本人呢？

老馬斯克指出，這家不具名的公司沒有向他支付任何費用，但捐精後可以獲得一些福利，如坐頭等艙旅行、五星級酒店住宿等。

當老馬斯克被問及，是否願意無償捐精時，他爽快的回答：為什麼不呢？

太陽報日前報導，76歲老馬斯克自爆內幕，他坦承和35歲的繼女賈娜於2019年生了第二個孩子。2017年他和繼女生下第一個兒子後，馬斯克就跟他鬧翻，還曾形容父親是「邪惡」、「可怕的人」，更令馬斯克崩潰的是，繼妹竟然瞬間變成「繼母」。

老馬斯克與繼女生子的醜聞當時引起輿論撻伐，但他澄清，與繼女的關係並非亂倫，因為他和賈娜的的母親離婚後，賈娜就不再是他的繼女了。

事實上，馬斯克年幼的時候，他的父母就離異，後來父親埃羅爾馬斯克與年輕寡婦海德貝祖登豪特（Heide Bezuidenhout）結婚，賈娜是海德的女兒，而當年4歲的賈娜，就跟埃羅爾成為繼父女。