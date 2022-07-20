名媛朱立安因詐騙林百里妻子何莎等人4億元，因2000萬交保金湊不出來，其還押畫面也曝光了。

廣達電腦創辦人林百里妻子何莎等13位政商名流，遭名媛朱立安詐騙逾4億元，台北地檢署20日依銀行法、詐欺、偽造文書等罪起訴朱女等3人，台北地方法院訊後，裁定羈押中的朱女2000萬元交保，限制出海出境及住居地，但朱女因覓保未著，遭法官裁定還押，朱女上囚車前，被捕捉到穿囚衣的身影。

從影片可見，6名身穿白衣，腳穿夾腳拖鞋男子走在前面，最後才是名媛朱立安出現，她穿著深色囚衣、囚褲，以及黑色鞋子，紮起馬尾，戴著黑框眼鏡、口罩，見到有人在拍攝，還回頭看了一下，其朱女已經看不出任何名媛的模樣。

回顧整起事件，名媛朱立安涉嫌以投資假基金，自2013年至2020年誘騙廣達電腦創辦人林百里的妻子何莎、名作家鄭豐喜遺孀吳繼釗13位政商名流投資，詐騙逾4億元，台北地檢署20日依銀行法、詐欺、偽造文書等罪起訴朱女、基金經理人黃彥中、鄭秀英3人，台北地方法院審理後，裁定羈押中的朱女2000萬元交保，限制出海出境及住居地，但朱因覓保未著，遭法官裁定還押。

檢方指出，朱女正值盛年，為謀私利，利用人際網絡結識政商名流，虛設境外紙上公司，搭建海市蜃樓，以謊言編造基金獲利豐厚假象長達數年，製造美麗虛幻泡沫，誘使投資人一再投資，眾多被害人投入畢生積蓄，造成重大損害，且犯後一再否認犯行，飾詞狡辯，直到檢警今年5月搜索查扣相關事證才坦承犯行，犯後態度不佳，建請法院從重量刑。