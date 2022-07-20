炎熱的夏季不只會有蚊蟲肆虐，就連老鼠也變得猖狂，民眾千萬不要因為住在高樓層就掉以輕心。一名網友日前分享影片，一隻巨鼠宛如「蜘蛛人」般飛簷走壁，敏捷地在外牆上移動，這段短短25秒的影片，吸引上千網友按讚朝聖，而巨鼠的下場更是讓人看傻了眼。

原PO在臉書社團《爆廢公社公開版》分享一段影片，還看似幽默地配上旁白：「衝啊⋯哇！自由落體四腳朝天了」。只見畫面中一隻深灰色的巨大老鼠，沿著外牆快速向上衝刺，期間更一度像是「蜘蛛人」一般貼著牆壁橫向移動，正當眾人以為牠要成功潛入住家時，這隻巨鼠疑似是一個沒抓好，突然從4層樓的高度直線下墜，先是重重撞上架設電線的鐵杆才跌落地面，最後奄奄一息地倒在地上，不斷揮動細長的尾巴。

一隻巨大的老鼠在外牆上飛奔，引起網友熱議。（影片來源／爆廢公社）

這段驚人畫面引來許多網友的關注，直說「原來高樓層的老鼠是這樣來的」、「在地上就夠可怕，還給我進化論」、「撞到有緩衝，不然可能會爆漿」、「原來老鼠這麼強」，有網友拿出卡通料理鼠王的梗，笑說「好好的廚師不當，去跟人家學當蜘蛛人」，不過也有人認真分析，可能是因為最近天氣炎熱，水泥地面或是柏油路真的會燙到不行，才導致老鼠被逼得只能向上尋求生路。

此外，也有許多網友的發言不小心歪樓，配合諧音梗以及最近熱門的話題，讓人看了不禁會心一笑，「真的鼠翹翹了」、「完了！完了！完了！芭比Q了」、「拍攝者不救？」、「摔成鼠餅」、「800公尺！降肉」。