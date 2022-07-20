財政部國產署光復南路現址改建案20日開標，因無人投標而四度流標。國產署表示，將重新檢討招標條件，可能朝降低權利金方向。

國產署光復南路現址改建案為我國中央政府首宗危老重建指標案，意義重大，國產署現正全力搶攤，以利後續各政府機關接力推出類似案件。

若完成財務模擬試算，國產署在今年第四季有望重新公告招標，對於投標廠商將是一大利多。

國產署現址改建案繼2021年兩度流標後，今年「換菜色」拚招商又連續兩次失利，官員認為，2021年說明會還有多家廠商來詢問，可能為廠商未去化現有建案，因此保持觀望態度。

但是，隨近期全球金融市場升息、通膨、人工成本上升，營建業近期進入寒冬。

住商機構企研室資深經理徐佳馨建議，廠商多半是看分得土地面積以及未來商辦市場供給壓力，國產署有意調降權利金不失為一大策略，但可能要用更合適的大面積土地當標的，才能吸引業者投標。