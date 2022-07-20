高雄受到台積電設廠效應的激勵，去年下半年房價平均漲幅逾30％，激情過後，今年5月開始，房市轉趨平淡，高雄市和大高雄2大不動產開發公會理事長陸炤廷和洪光佐20日認為，在房價已高、中央打炒房、工料續漲、以及買盤觀望等四大因素的交錯之下，下半年的高雄房市很難再漲，但，也不會下跌，成交量則是明顯萎縮。

高雄市不動產開發公會、大高雄不動產開發公會、以及高雄市代銷公會等，20日合辦「2022下半年房屋市場研討會」，由高雄市不動產開發公會房屋市場委員會主委陳又齊主持。

高雄市不動產開發公會理事長陸炤廷致詞指出，中央相關單位近期對房地產市場，「不是那麼友善」，除了預售屋禁止轉售還卡在立法院，央行也開始升息，房市的缺工缺料問題，仍然無解，造成市場的許多變數。

因此，買方也因為這些變數而心生「房價是否有下跌的可能性」，進而有些觀望，陸炤廷表示，在土地、工資、和多數物料持續上漲的情況之下，房價仍將持續平穩，不太有機會下跌。

大高雄不動產開發公會理事長洪光佐認為，在台積電宣佈高雄設廠之後，高雄平均房價上漲大約30％，不過，今年5月開始平緩下來，未來的下半年，也將維持在目前的價位，不過，成交量將會明顯減少。