大陸選秀綜藝節目《乘風破浪》從開播以來就話題不斷，卡司陣容請來多位大牌女藝人，有少女時代前成員Jessica（鄭秀妍）、阿雅（柳翰雅）、許茹芸、王心凌、薛凱琪等人，近日陸媒爆出《乘風破浪》節目女星之一毛俊傑，涉嫌謊稱自己金融經歷豐富任企業董事，違反上市規則，據悉她任董事月薪30萬港幣（約114萬台幣），在網路上引起熱議。

女星毛俊傑畢業於中央戲劇學院，與唐嫣、白百何、文章等人是同班同學，出演多部影視劇作品，代表作有：《醜女無敵》、《羋月傳》等，近期錄製選秀綜藝節目《乘風破浪》表現可圈可點，近日卻遭到香港交易所點名，公開譴責毛俊傑的行為，據香港交易所的文件指出毛俊傑2021年1月3日起擔任企展控股有限公司的執行董事，僱用合約三年，期間每月獲得30萬港幣董事酬金，以及年度酌情表現分紅。

當時委任公告稱毛俊傑履歷資料有：「毛小姐曾於多間知名企業及不同的國際金融機構居高級職位」、「她曾參與及完成多項香港、加拿大及中國之首次公開發售專案」、「毛小姐在股票債券分析、交易及投資組合建構、貨幣交易、不良資產投資、量化研究及衍生工具交易各方面均累積豐富經驗。」香港交易所收到質疑毛俊傑履歷不盡不實、有欠準確，而香港交易所向該公司查詢後，該公司重新評估毛俊傑的薪酬方案，降為月薪16.6萬元。

香港交易所公開譴責女星毛俊傑。（圖／微博）

香港交易所公開譴責女星毛俊傑。（圖／微博）

許多網友評論：「昨天吃到瓜她可能是浪姐，姐姐裡最有錢的」、「港交所譴責說明了啥，造假基本錘了。」、「直演戲還能取得比卷生卷死的金融人更突出的成就大概是有分身術吧」、「毛俊傑去年在聽姐說那個節目就說過了，她這些年一直在搞金融，幫很多大佬賺了錢，大家真感興趣去找找那期節目吧。」、「聘的時候咋不調查清楚呢」、「演員果然多才多藝，就沒有不會幹的活兒，沒有掙不到的錢」