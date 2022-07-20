社頭百姓公廟前高懸「有求必應」，一群棋友玩象棋玩到爆發槍擊案，警方起獲槍枝1支及子彈4顆。（田中警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

社頭百姓公廟前高懸「有求必應」，平常群聚一群人泡茶玩象棋，劉嫌棋下到緊要關頭，觸到對弈友人的棋子，被揶揄想要「偷吃步」，竟怒不可遏，拂袖而去後，返家取搶，回到現場，瘋狂大暴走，一槍打中剛才與之對弈友人的右臂，子彈貫穿後又轉彎，站在後方的友人無辜遭波及，被打傷左胸、左臂和右小指。

都說「一步棋、一步著」，不要誤入歧途了，卻怎麼也沒想，玩玩象棋，鬥智、養性、打發時間，竟然可以玩到「起呸面」，進一步衍生了槍擊案，初步了解，45年次的劉姓嫌疑人男子有毒品前科，兇性大發，槍擊現場留下一枚彈殼。

田中警分局偵查隊長賴建男表示，今年6月21日於社頭百姓公廟前，劉姓嫌疑人與友人把玩象棋時，誤觸同桌對弈友人的棋子，遭友人嘲諷，劉姓嫌疑人竟然惱羞成怒返家持槍傷人，造成2名被害人受傷，田中分局獲報後立即與刑警大隊共組專案小組，調閱「天眼防衛網」監視器，3日內拘提劉嫌到案，並起獲改造槍枝1支及子彈4顆。

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