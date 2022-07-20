臺北表演藝術中心國際共製第一炮，攜手西班牙花市劇場及荷蘭科索劇院，《異托邦喧嘩．沉默不再》即將於2022臺北藝術節亮點登場！「物件女王」西班牙編舞家瑪芮娜‧麥斯卡利，擅長將她關注的議題，化為具有生命力的物件，透過活靈活現的探索與發展，創造出引人入勝的總結。
此次第六度來台，與長期合作的舞蹈空間持續深度交流，在北藝中心藍盒子劇場，以四面舞台塑造一個表演者與觀者共感的沈浸式演出，一吐兩年來全球疫情對藝術家深深壓迫的鬱悶。
《異托邦喧嘩．沉默不再》意欲讓一向在空間中自由呼吸的舞者，以前所未「聞」的獨特聲響，將反烏托邦的末日科幻小說《播種者的寓言》（Parable of the Sower），揉成一個新世界的奇境。四面舞台上，滿佈捲曲的、筆直的、倒臥的、皺起的、有速度的、有靜止的、有流動的、有驚險的種種誘因，舞者們是要奮力前進、還是因阻礙而不得不繞道而行，全憑物件聲響間的溝通與默契，看似困難的旅程，竟有意料不到的種種驚喜，為末日帶來新的天光。
為生動呈現靈敏又讓人身歷其境的聲音，此次特別邀請法國音景設計達米安‧巴贊（Damien Bazin）來台，將舞者們從各方收集到日常素材，延伸出晶瑩剔透的音質，以台灣特色景觀及聲音為動力與動能，引導觀眾進入這個特別的旅程。 編舞家瑪芮娜近日隨著在荷蘭舞蹈劇場（NDT）的叫好作品走遍歐洲，在西班牙、德國、希臘等地演出均獲佳評，即便如日中天，她還是一如以往，為了台灣行努力爭取全家簽證，讓先生與女兒一起來台支持她的製作。
而舞者們更是繃緊神經從六月底便開始展開準備工作，除了讀書的基本功，舞團還禮聘「家教」黎美光、貧窮男及劉嘉騏，從心理、電影及戲劇層面切入與表演的關連。不僅如此，舞者們還自主要求來趟上山下海的「露營」之旅，深入體驗作品同甘共苦的真意。排練場中，舞者們個個卯足勁兒奮力表現，以手作裝置開發出結合音效並具有個人特色的動作，看得瑪芮娜連番叫好，確認可以發展出與歐洲首演版幾乎完全不同的內容。
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