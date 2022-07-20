疫情反覆，加上原物料成本偏高吞噬獲利，食品大廠南僑（1702）上半年營收99.19億元，年增3.4％，20日公告自結稅後獲利3.46億元，較去年同期大幅縮水35.7％，換算每股獲利1.4元。

其中南僑6月營收18億元，年增12.6％，也比5月再增加5.1％，創下近五個月營收新高。但自結稅後獲利6,634萬元，年減17.1％，換算單月每股獲利0.27元。

南僑在上海Ａ股掛牌的大陸子公司南僑食品集團（上海），今天也同步公布6月歸屬母公司淨利為人民幣2,163萬元（約新台幣9,582萬元），月減13.1％，更較去年同期大幅縮水33.5％，表現不如預期。公司解釋，主要因為疫情持續，以及原物料成本較高，對利潤產生一定影響。

原本市場預期上海6月1日宣布復工復市，有利南僑營運好轉。不過大陸疫情反覆，許多城市疫情陸續拉警報，復甦速度並不如預期，市場寄望的報復性消費商機恐落空。

惟南僑重兵部署泰國廠，2018年底啟動新廠興建工程，投入裝設嬰兒米果產線及烘焙麵包零食產線各一條，其中米果產線已於去年第二季順利投產；烘焙麵包零食產線也預計今年下半年投產，也可望為公司營運持續挹注新動能。

另外南僑今年獲利縮水，很大一塊原因，來自「黃小玉」、棕櫚油等食品原料價格飆升。不過隨著聯準會帶頭升息，引發熱錢撤退，最近黃小玉及棕櫚油價格出現明顯回檔。

南僑因為現在仍在使用先前購入的高價庫存原料，短線獲利承壓，但之後原料成本有望逐漸壓低，幫助公司獲利回神。