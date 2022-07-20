為設計今夏最受矚目的「奢美系」下午茶，台北萬豪酒店攜手比利時皇室御用巧克力品牌「GODIVA」推出華麗感十足的「GODIVA x 台北萬豪酒店 布魯塞爾絢金午茶」，以多款GODIVA巧克力結合酸甜柑橘、酒漬櫻桃、甜脆榛果等浪漫元素，打造午後「巧克力控」天堂。，7月30日至10月10日於台北萬豪酒店Lobby Lounge限時供應，點用即贈送「GODIVA專門店散裝巧克力兩顆裝兌換券」乙張。雙人下午茶每套2,380元+10％，搭配台北萬豪經典午茶架、含兩杯咖啡或茶。或2,680元+10％可搭配GODIVA金色比利時布魯塞爾廣場午茶盤及額外兩杯氣泡酒。

「GODIVA x 台北萬豪酒店 布魯塞爾絢金午茶」由台北萬豪甜點主廚曾仕斌，以GODIVA「夏之戀限定禮盒」人氣巧克力為靈感，選用多款GODIVA巧克力精心製作，堪稱「巧克力控」必嚐。造型可愛的迷你錐形冰棒檸檬抹茶冰淇淋，靈感來自「夏之戀限定禮盒」之抹茶慕斯黑巧克力，以GODIVA黑巧克力雪酪交織抹茶雪酪，外層包覆香醇抹茶及白巧克力脆片，再灑上酸香檸檬碎，為炎熱夏季帶來一抹清新。

優雅迷人的咖啡摩卡杯，以「夏之戀限定禮盒」之香濃咖啡黑巧克力為靈感，在小巧玻璃杯中依序填入黑巧克力奶油、義式濃縮咖啡凍、香濃咖啡慕斯，杯緣放上以GODIVA 72%黑巧克力特製的造型小湯匙，湯匙盛裝咖啡香緹再灑上跳跳糖，將愜意的午後咖啡時光，巧妙濃縮進一道甜點中。濃郁大人系黑森林櫻桃蛋糕，靈感來自「夏之戀限定禮盒」 之櫻桃餡餅白巧克力，以GODIVA黑巧克力櫻桃酒海綿蛋糕為基底，內餡填入酸甜櫻桃果粒、香濃卡士達鮮奶油醬，再綴上黑巧克力慕斯、新鮮櫻桃及繽紛花朵，完美融合果香、酒香、巧克力香。

海鹽荔枝生巧克力，靈感來自「夏之戀限定禮盒」之布丁造型焦糖海鹽白巧克力，GODIVA黑巧克力脆餅作基底，以海鹽為GODIVA生巧克力佐味，綴上浪漫牛奶巧克力花朵、荔枝晶球。柑橘榛果巧克力蛋糕以蓬鬆可口的達克瓦茲為基底，疊上香甜榛果脆片、柑橘甘那許、GODIVA 72％黑巧克力，再綴上清香誘人的柑橘香緹。柑橘與巧克力的美妙結合，不容錯過。

造型華麗的香蕉巧克力塔，以香蕉巧克力甘納許作基底，填上以半熟香蕉、香醇蘭姆酒、奶油及辛香料燉煮而成的香濃內餡，放上焦糖巧克力香緹，再淋上黑巧克力、灑上香烤杏仁角，十足香濃誘人。清新優雅的白巧克力香草慕斯，以GODIVA白巧克力結合大溪地香草籽、香甜杏仁醬、白巧克力奶霜、杏仁慕斯及香甜蛋糕，再綴上酸甜水果及GODIVA LOGO巧克力牌。鹹點亦以巧克力巧妙入菜。

培根脆片馬斯卡彭裹榛果巧克力醬，千層派皮搭佐鹹香培根片、馬斯卡彭起司，包覆上72％ GODIVA黑巧克力，再綴上奢華金箔，鹹香濃郁的多層次風味十足誘人。美國牛小排佐辣味72％黑巧克力醬，選用美國Prime等級牛小排薄切後炙燒，捲入香菇、馬鈴薯泥，再淋上以辣椒佐味之GODIVA黑巧克力醬、灑上起司薄片。鳳尾蝦佐白巧克起司醬，將肥美鳳尾蝦及蝦漿酥炸後，沾佐主廚特調GODIVA白巧克力起司醬，香酥海味交織香濃醬料，甚是迷人。炙燒北海道干貝襯開心果脆片，則是日本生食級北海道干貝炙燒、抹上黑松露醬，再夾入開心果泥脆片、綴上些許檸檬，令人食慾大開。

台北萬豪酒提醒，特殊活動不得與任何優惠併用。每日限量供應，建議提前三日預訂。贈禮之詳細兌換規則與條款依兌換券說明為主，如有任何爭議，GODIVA Chocolatier (Asia) Limited 保留最終決定權。

（禁止酒駕． 飲酒過量有害健康）