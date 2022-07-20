日前昔日皆為男團SpeXial成員的羅宏正與林子閎，兩人合體出席「茁劇場」卡司發布會，睽違四年同台，羅宏正以身穿dunhill 2022年春夏系列黑白經典造型現身，而林子閎則以Sandro 丹寧套裝亮相，分別演繹出不同的時尚氛圍。

羅宏正以dunhill 2022年春夏系列出席「茁劇場」卡司發布會。（dunhill提供）

林子閎以Sandro 丹寧套裝出席「茁劇場」卡司發布會。（摘自林子閎IG）

羅宏正此次在茁劇場系列中的《滴水的推理書屋》飾演推理書屋店長，在劇中以捲髮、蓄鬍的頹廢造型登場，不過其實觀察其個人社群平台即可發現， 擁有186公分高挑身材、健壯體格的他，私服偏好簡潔俐落，尤其經常以襯衫、針織衫打造層次穿搭，與本次在卡司發布會上所著的dunhill 2022春夏系列休閒西裝不謀而合，黑色西裝外套揉合米白色針織衫的休閒，塑造出慵懶不失正式的時尚風格。

另外在靈異劇《綠島金魂》中與演北村豐晴合作，有許多無厘頭的演出，與過往演繹的風格差很多，讓他無奈表示與導演相處「像在帶Baby。」此次在發佈會上，他以Sandro 2022春夏丹寧套裝亮相，休閒感十足的單寧外套、渲染牛仔褲，簡單搭配白襯在其中，便呈現出休閒不失正式的氛圍。