疫後「報復性旅遊潮」熱潮指日可待，全包式假期品牌Club Med調查發現，近期關於海外蜜月與戶外旅遊的搜尋話題與銷售急速成長，「蜜月客」與「戶外玩家」將成為解封後首波即刻下單的2大客群，而為迎接海外旅遊全面倒數時刻，Club Med除了提出社交安全距離、多元戶外水陸活動、貼近大自然的永續體驗等要素吸客，即日起至2023年12月31日更搶先業界將COVID-19相關醫療協助加入旅遊保障中，替旅客提供更全方位的保障。

Club Med台灣珂境總經理劉育慧表示：「疫後第一場出國旅遊，消費者不僅對安全重視度提高，且願意付出更多預算強化在地深度體驗，定點奢旅需求增加，去年（2021）疫情之下，Club Med集團旗下『頂級奢華系列』逆勢成長，以一年三村規模拓展全球版圖；今年下半年台灣解封在即，自台灣出發『頂級奢華系列』之訂單更佔總業績36%（相較於2019年成長21個百分點），其中以印度洋海島蜜月詢問度最高，馬爾地夫、塞席爾，房價詢問度更是過去國人最愛歐洲的5倍。而Club Med獨家推出的COVID-19緊急醫療保障，入住期間若染疫可立即啟動完善的國際醫療援助，讓海外旅遊多一層保障。」

出國旅遊型態更在疫情限制下悄然改變，國人安全意識提高，可確保社交距離的「定點漫遊」，相較於城市踩點行程，成為出國優先考量的方式。今年下半年台灣解封在即，除了馬爾地夫，英國威廉王子跟凱特王妃的蜜月聖地塞席爾，立即成為蜜月客熱門選擇，這2個地點的房價詢問度更是過去國人最愛歐洲的5倍。

Club Med塞席爾度假村1島1度假村的奢華設定，讓旅人悠閒享受印度洋最迷人的海景與遼闊的獨立空間。（Club Med提供）

Club Med去年在距離塞席爾首都馬埃島（Mahe）只要15分鐘船程的私人島嶼上，誕生旗下頂級奢華系列的最新成員「塞席爾頂級度假村」，身處全球少數古老的海洋保育區聖安妮海洋國家公園（Sainte Anne Marine National Park）之中，坐擁最豐富的海洋生態和原始熱帶叢林，一島一度假村的奢華設定，讓整座度假村內大部分房型可飽覽印度洋最迷人的海景，面對大海的禪風小屋、成人專屬靜池、瑜珈空間與圖書室，還有由法國頂級CINQ MONDES打造的SPA體驗，由著名法國瑜珈大師Heberson Oliveira設計的水中瑜珈、叢林瑜珈、靜坐冥想等系列課程。

在這座島嶼上，當地人會定期舉辦極具塞席爾風情的手作市集，結合在地手工製作的編織製品、草帽等，特別適合熱愛異國文化的旅人一探究竟。身為台灣蜜月客詢問度最高的熱門地點之一，塞席爾度假村內G.O更可依據蜜月客自身需求，客製專屬於兩人的假期體驗，除了日落香檳無限暢飲外，亦可協助規劃叢林健行、海上獨木舟、風帆出海等多樣化水陸運動項目；Club Med更針對蜜月客特別推出了加值蜜月服務，從雙人SPA療程到浪漫沙灘燭光晚餐，整趟旅程包含專屬攝影師的伴隨。

Club Med塞席爾度假村。（Club Med提供）

近年國內戶外玩家人數急速增加，伴隨國境解封在即，不少戶外愛好者開始上網搜尋東南亞島嶼，準備大玩特玩，而泰國是機票、交通等漲幅最小的國家，加上泰銖匯率相對較低，且疫情禁令已於7月全面解除，是下半年飛東南亞中機票銷量最好的國家；被列為世界十大潛水熱點之一的泰國普吉島，更是戶外玩家眼中的冒險天堂。

Club Med普吉島度假村今年全面翻新，泳池、餐廳、正統泰式料理再升級，截至目前為止，相較於疫情前2019年東南亞業績佔比已創下3倍成長。除了硬體升級，更新增泰拳、泰料烹飪課程等貼近在地的深度體驗讓旅客一站到位。不僅如此，度假村內更設有專業水肺潛水中心，提供專業裝備與嚮導，帶領旅客潛入海底探訪沈船、一睹魚群風暴，安全穿梭在珊瑚礁群世界裡。

Club Med位於日本北海道Tomamu、Sahoro的2座滑雪度假村則一直是台灣滑雪客的最愛，2間滑雪場皆設有難易等級不同的寬敞雪道，入住Club Med可享全日滑雪通行證，還有免費的分級分齡團體滑雪課程，雪質輕柔鬆軟就算摔倒也不會痛，是新手的最佳天然練習場，更是高手滑雪客的夢幻殿堂。除了滑雪外，度假村亦安排冬季雪地健行活動，旅客有機會撞見北海道小飛鼠、赤狐飛躍而過，甚至可以發現熊在夏季於樹上留下的抓痕，藉此深入認識在地自然生態的運作模式 。

廣受國人喜愛的Club Med日本北海道Tomamu度假村，擁有許多讓旅人放鬆充電的休憩空間。（何書青攝）

迎接疫後報復性海外旅遊，Club Med推出早鳥全包式蜜月、滑雪食宿6折起的超值優惠。「4晚塞席爾全包式蜜月假期」，每人最低4萬3900元（不含機票）；鍾情於海上房型可選擇「4晚馬爾地夫卡尼島水上屋全包式蜜月假期」，每人最低5萬2100元（不含機票），包含食宿、浮潛、獨木舟、沙灘晚餐、芬尼芙跳島、日落香檳無限暢飲等，新人只需要提供12個月以內結婚證明，預訂即可免費享有專屬蜜月服務，或可加值升級蜜月套組便享有雙人SPA療程、浪漫沙灘晚餐和蜜月攝影。

戶外玩家推薦「5天4夜泰國普吉島全包式假期」，每人1萬7800元起（不含機票），一價包含食宿、酒水、泰拳、泰料烹飪課、熱帶主題派對、空中飛人等；滑雪客則可選購「5天4夜日本北海道Sahoro全包式滑雪假期」，每人3萬2500元起（不含機票），包含食宿、酒水、雪票、團體分級分齡滑雪課程、雪地健行、戶外加拿大浴等。

為讓旅客更安心出遊，Club Med全新提供COVID-19緊急醫療保障，旅客若在出國旅遊住宿Club Med度假村期間感染COVID-19新冠肺炎，會協助由保險來支付醫療費用包括住院醫療費用、門診醫師診療、COVID-19檢測與相關檢測設備的運輸費用等，甚至在涵蓋相關陪同人員的住宿費用、兒童陪同、必要時緊急醫療服務轉移等，並在需要邊境封城或需隔離之情況，將提供住房；若情況無法返家，協助旅客在安全旅行並符合當地衛生和安全規則的情況下提供新航班。

此外，考量旅客更擔心隔離退費問題而造成自身權益受損，Club Med超前部屬首創旅遊界「安心訂、全額退」方案，於7月31日（含）前不限目的地預訂食宿行程（不含機票），自出發前15至30天，若旅客與目的地雙方國家其一尚未解除隔離管制，或尚未開放旅客以觀光簽入境，取消此行程將保證全額退費並免收取消費。