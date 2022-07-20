馮德倫和舒淇6年前驚喜宣布結婚喜訊，至今兩人仍愛得甜蜜，現年47歲的馮德倫雖然年紀漸長，卻越老越帥氣，出道逾27年的他近年則是熱衷在拍電影；日前馮德倫出席第40屆香港電影金像獎頒獎典禮，熟齡大叔模樣竟撞臉影帝周潤發，引起網友熱烈討論。

2016年馮德倫和舒淇閃婚讓雙方粉絲都樂開懷，儘管兩人婚後各自在演藝事業都很忙碌，但不時還是能看到他們隔空放閃，馮德倫也被網友發現婚後越來越成熟，擺脫當年稚氣少年感，更有魅力了；而近年馮德倫開始蓄鬍，整個人形象變得更MAN又穩重。

日前馮德倫出席第40屆香港電影金像獎頒獎典禮，熟齡大叔模樣竟撞臉影帝周潤發。(圖/ 摘自馮德倫IG、摘自微博)

17日馮德倫罕見現身公開活動，在香港電影金像獎頒獎典禮當頒獎人，和曾寶儀親弟弟曾國祥同台頒發「新晉導演」，正巧兩人都是從演員成功轉型導演的代表人物；當晚馮德倫一襲藍色西裝，頭髮往後梳起，鬍子也變白了，整個人痞帥有型，被大讚隨著年紀更有魅力。

馮德倫自己也把當晚出席金像獎畫面，分享到IG上，有不少網友注意到，他居然越來越像影帝周潤發，「第一眼以為是周潤發」、「馮大導演越來越有魅力了」、「還以為哪個帥哥，原來是馮德倫啊」、「有發哥的味道耶」。