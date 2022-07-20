台北市政府昨舉辦2022台北上海城市論壇，由於議會曾下但書要求若共機、共艦持續擾台，不得動支預算，引發部分議員反彈。台北市議會今進行大會，議員痛批市府根本把議會當屁，乾脆預算不要審；更質疑今年雙城論壇僅舉辦1小時，花費竟高達95萬元，每分鐘花1.5萬。議會要求下周三前說明。

議員梁文傑質疑，根據預算法52條，除非但書或附帶決議是法律上不允許的，否則就是要遵守，現在雙城論壇辦了，花掉95萬元，但柯文哲昨天從他自己的嘴巴就講「擾台」，就不要講定義，現在不談兩岸政策，純粹談議會決議，有沒有要遵守？若不遵守但書是不是當作放屁？

梁文傑強調，若堅持要動那一筆預算，「那我們沒完沒了」，若動用二備金或其他方法，是市府的事情，但他要大家堅守，這麼多年來在審查預算的原則，但書和附帶決議不能打折、 也不能自己決定要不要遵守。

梁文傑指出，不是柯文哲硬拗你們就可以過得了關，否則即將開始審明年預算，那我們根本不用不用字斟句酌，每次協商預算附帶決議討論、吵半天，市府隨便不遵守就不遵守，這樣預算書不用送過來，全部退回去就好。

議員簡舒培批評，但書不被遵守，對議會來講羞恥，但書下了之後要有什麼程序報來議會，這筆預算才可以動支，否則市府高興用就用啦！

簡舒培不滿表示，昨天60分鐘的會議花了95萬，1分鐘花市民1.5萬公帑，她沒辦法接受，視訊會議花這麼多錢，柯文哲自稱最省錢的市長是騙人的，根本最會花錢的市長，開什麼玩笑。議長陳錦祥也驚呼，「很貴、很貴」，要求下周三前秘書處來函說明。

主計處長鄭瑞成強調，原則上尊重議會附帶決議和但書，假設各機關窒礙難行，會寫答覆意見到議會，他不曉得雙城論壇花了多少錢，會請秘書處的會計室同仁，將清單送過來給議會參考。議會秘書長洪樹林補充，沒有收到市府覆議案。

至於議員質疑違反但書，鄭瑞成表示，決議實際情形我不是很了解，但上次施政報告質詢，針對所謂擾台的定義有不同的看法。